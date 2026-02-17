Muere Jesse Jackson, aliado de Martin Luther King, a los 84 años: ¿Cuál fue su TRAYECTORIA?

Washington, Estados Unidos.- En un contexto socio-político complejo y lleno de tensión en Estados Unidos (EU), el movimiento por los derechos civiles ha perdido a una de sus figuras más influyentes. Jesse Louis Jackson Sr., conocido simplemente cono Jesse Jackson, histórico activista y dos veces aspirante presidencial, murió este martes 17 de febrero a los 84 años. Así lo informó su familia en un comunicado oficial.

La noticia fue confirmada durante las primeras horas de martes, mediante canales y medios internaciones. En el comunicado, se declaró que el también compañero de Martin Luther King Jr. murió en paz: "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del líder de los derechos civiles y fundador de la Rainbow PUSH Coalition, el honorable reverendo Jesse Louis Jackson, Sr. Falleció en paz la mañana del martes, rodeado de su familia", se lee en el escrito.

Muere el reverendo Jesse Jackson, figura clave en la lucha por la igualdad racial. Foto: Internet

¿Quién fue Jesse Jackson?

La vida de Jesse Jackson destaca por múltiples momentos. Fue compañero de Martin Luther King Jr. en la década de 1960. Como joven organizador en Chicago, fue convocado a reunirse con King en el Motel Lorraine, en Memphis, poco antes de que el líder fuera asesinado. Después de ese momento, Jackson se posicionó públicamente como uno de sus sucesores en la lucha por la igualdad racial en EU.

Pastor bautista y orador destacado, dedicó su vida a combatir las barreras que limitaban la participación política de los afroestadounidenses. Encabezó campañas por el derecho al voto, el acceso a empleos, educación y atención médica. También impulsó el registro de millones de votantes y promovió la participación cívica durante décadas.

Fue candidato en las primarias demócratas de 1984 y 1988. Sus campañas atrajeron a votantes afroamericanos y a un amplio sector liberal blanco. Si bien no logró la nominación ni ocupó un cargo electivo, pero abrió camino para futuras generaciones.

Fundó Operation PUSH y la National Rainbow Coalition en Chicago. A través de la Coalición Rainbow/PUSH presionó a empresas y líderes políticos para impulsar una sociedad más equitativa. En la década de 1990 fue enviado especial del presidente Bill Clinton a África. También intervino en la liberación de ciudadanos retenidos en Siria, Cuba, Irak y Serbia.

La familia lo describió como "un servidor de los oprimidos".. Afirmó que dedicó su vida a quienes no tenían voz y pidió honrar su memoria continuando la lucha por la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Le sobreviven su esposa Jacqueline; sus hijos Santita, Jesse Jr., Jonathan, Yusef y Jacqueline; su hija Ashley Jackson y sus nietos. Le precedieron su madre, Helen Burns Jackson; su padre, Noah Louis Robinson; y su padrastro, Charles Henry Jackson.

¿De qué murió en Jesse Jackson?

Si bien no se han especificado las causas de muerte del activista, se sabe que tenía problemas de salud. En 2017 fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. En sus últimos meses recibió cuidados las 24 horas. Perdió la capacidad de hablar y se comunicaba con sus familiares apretándoles las manos. A pesar de sus problemas de salud, continuó participando en protestas contra la injusticia racial hasta la era del movimiento Black Lives Matter.

En 2024 asistió a la Convención Nacional Demócrata en Chicago y a una sesión del Concejo Municipal en respaldo a una resolución de alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás.

Cualquier nueva información sobre el deceso de este personaje será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui