Trump respalda negociación de Marco Rubio con Cuba y asegura que acción militar no es "necesaria"

Washington, Estados Unidos.- La noche del pasado lunes 16 de febrero de 2026, Donald Trump, a bordo del avión presidencial, volvió a hablar sobre la situación con Cuba, señalando que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está a cargo de las negociaciones con la isla. Además, el republicano mencionó que considera "no necesaria" una operación militar en el país similar a la de Venezuela.

"Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían llegar totalmente a un acuerdo, porque es… realmente una amenaza humanitaria", admitió Trump, y llegó a calificar a la isla como "una nación fallida", al punto de que el combustible no es suficiente para que los aviones despeguen de sus pistas. Asimismo, compartió que los cubano-estadounidenses estarán satisfechos cuando puedan volver a reunirse con sus seres queridos.

De igual manera, el mandatario estadounidense sacó a colación al régimen de Fidel Castro, como ya se sabe, se caracterizó por su represión y control draconiano sobre la sociedad cubana, pues en aquel entonces bastantes cubanos fueron víctimas de esta situación, siendo encarcelados y básicamente sin libertad política, así como tampoco económica, a pesar de los evidentes avances médicos que durante ese periodo se lograron en la isla.

"Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades cubanas; los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba", enfatizó Trump. Sin embargo, la pregunta que más llamó la atención fue cuando se le cuestionó sobre si consideraría tomar una medida semejante a la del país que hasta hace poco tenía como presidente a Nicolás Maduro.

Al respecto, el mandatario no se explayó y afirmó que "no sería una operación muy dura" y concluyó con un "no creo que eso sea necesario". Entre otros puntos relevantes, defendió las sanciones de Estados Unidos relacionadas con el suministro de petróleo a Cuba: "No hay petróleo, no hay dinero, no hay nada" fluyendo hacia el país. Ahora te toca a ti: ¿qué opinas de las decisiones de Estados Unidos con respecto a Cuba?

Fuente: Tribuna del Yaqui