Fiscalía de EU acusa a Nicolás Maduro de facilitar pasaportes a cárteles de Sinaloa y Los Zetas

Nueva York, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al expresidente venezolano Nicolás Maduro de supuestamente haber vendido pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos vinculados a organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, cuando el señalado fungía como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Hugo Chávez entre 2006 y 2008.

De acuerdo con información extraoficial, la acusación fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York mediante un documento de 25 páginas en el que se sostiene que dichos pasaportes diplomáticos habrían otorgado inmunidad y facilidades logísticas para transportar toneladas de cocaína con destino a territorio estadounidense. En uno de los fragmentos del expediente se indica que las organizaciones criminales habrían actuado en coordinación con estructuras vinculadas al llamado Cártel de los Soles, una red que en diversas ocasiones se ha relacionado con figuras del aparato estatal venezolano.

Salen a la luz más presuntos implicados

Según el mismo documento, la droga procesada en Colombia y Venezuela pasaba previamente por puntos de transbordo ubicados en el Caribe, así como en países como Honduras, Guatemala y México, antes de llegar a su destino final en Estados Unidos. En la denuncia de la Fiscalía también se menciona al actual ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, a quien se le señala de haber aceptado presuntos sobornos de Los Zetas para garantizar que los cargamentos de cocaína ingresaran sin contratiempos al mercado estadounidense.

Nicolás Maduro

Asimismo, el expediente judicial destaca el nombre de Joaquín El Chapo Guzmán como supuesto financiador de laboratorios de producción en Colombia, cuya droga tenía como destino final Estados Unidos, país gobernado actualmente por Donald Trump. De acuerdo con el documento citado, México también habría sido utilizado como plataforma logística, marítima y financiera dentro de la red de tráfico, lo que reflejaría, según la acusación, una estructura de corrupción sistémica en la que traficantes de cocaína pagaban parte de sus ganancias a funcionarios que les brindaban protección.

#Mundo | Departamento de Justicia de Estados Unidos aplaza al 26 de marzo segunda audiencia de Nicolás Maduro??uD83EuDDD1uD83CuDFFD?uD83EuDDB1https://t.co/51r5qH9Idb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 18, 2026

Caso judicial de Nicolás Maduro

Lo más reciente que se conoce sobre el proceso judicial contra Nicolás Maduro en Nueva York es que, en un inicio, la audiencia estaba prevista para el pasado 17 de febrero, pero fue aplazada hasta el próximo 26 de marzo por motivos logísticos. Ese mismo día también comparecería su esposa, Cilia Flores. En una audiencia anterior, el exmandatario venezolano se declaró inocente de los cargos y aseguró considerarse un "prisionero de guerra" en medio de las acusaciones en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui