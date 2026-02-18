José María Balcázar es nombrado nuevo presidente interino de Perú; van ocho en 10 años

Lima, Perú.- Este miércoles 18 de febrero, el Poder Legislativo de Perú realizó a designación del nuevo presidente interino. El elegido para ocupar el máximo cargo de la nación es José María Balcázar, quien tendrá la responsabilidad de completar el periodo de gobierno vigente hasta el 28 de julio. Con este nombramiento, el país sudamericano registra su octavo jefe de Estado en el transcurso de los últimos 10 años, reflejo de la constante rotación en la administración pública nacional.

La decisión se tomó en el hemiciclo parlamentario, donde se requirieron dos rondas de votación para definir al ganador. En la primera instancia, de los 117 representantes presentes, ninguno de los aspirantes logró alcanzar la mayoría simple necesaria de 59 votos. En ese primer momento, Balcázar consiguió el respaldo de 46 legisladores, mientras que su competidora, María del Carmen Alva, recibió 43 apoyos. Ante la falta de definición, se procedió a una segunda vuelta.

Finalmente, el congresista de 83 años aseguró su victoria al obtener 60 votos, superando nuevamente a Alva, quien mantuvo la cifra de 46 sufragios. Esta decisión surge como respuesta tras la salida de José Jerí. El anterior mandatario fue removido de sus funciones el día de ayer martes, debido a cuestionamientos sobre la transparencia en su gestión. La causa principal de su destitución se centró en la falta de divulgación de reuniones sostenidas con empresarios de China, las cuales se encontraban bajo observación por parte de las autoridades competentes.

El mandato de Balcázar tendrá una duración de solo 5 meses. Su función principal será garantizar la transición democrática hacia las próximas elecciones. El calendario electoral establece que el 12 de abril se realizarán los comicios generales, donde la ciudadanía deberá elegir un nuevo presidente, además de renovar la cámara con 130 diputados y 60 senadores. La normativa vigente estipula que, si ningún candidato presidencial supera el 50 por ciento de los votos válidos, los dos postulantes con mayor respaldo se enfrentarán en una segunda vuelta programada para el mes de junio.

José María Balcázar tras jurar como nuevo presidente de la República: "Aquí no hay derechas ni izquierdas [...] Me siento honrado con los votos de ustedes [...] Sí es posible construir una democracia de verdad"



Encuentra las noticias del día AQUÍ ? https://t.co/zLv8mA77jr pic.twitter.com/vnTkNfzQoH — América Noticias (@noticiAmerica) February 19, 2026

¿Quién es José María Balcázar?

José María Balcázar Zelada llega al poder con una trayectoria vinculada al derecho y a la labor parlamentaria. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y miembro del partido Perú Libre, agrupación de corte marxista. Dentro de su labor legislativa reciente, se desempeñó como titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte entre los años 2023 y 2024.

Con 83 años de edad, Balcázar no solo asume el reto de dirigir el país en un momento de transición, sino que también establece un registro histórico al convertirse en la persona de mayor edad en ocupar la presidencia de Perú. Su llegada al poder cierra, por el momento, el capítulo de incertidumbre abierto tras la salida de su antecesor, marcando el inicio de una etapa breve enfocada en la entrega ordenada del mando a quien resulte ganador en las urnas durante los próximos meses.

uD83DuDEA8 #ÚLTIMAHORA



uD83CuDDF5uD83CuDDEA?? José María Balcázar es el nuevo presidente encargado del Perú, luego de haber sido elegido por el Congreso para terminar el interinato que lideraba José Jerí#bbvipal5 #bbvipks4 pic.twitter.com/0nSIw5bzj1 — José Antonio Perdomo (@Joseanperdomo) February 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui