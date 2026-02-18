Lista de países que los mexicanos pueden visitar solo con pasaporte: ¿Planeas tomarte unas vacaciones?

Ciudad de México. - Uno de los placeres más grandes de casi cualquier ser humano es, sin duda alguna, disfrutar de unas grandiosas vacaciones, además de conocer nuevas culturas y recorrer lugares que solamente has visto en redes sociales o en la televisión; sin embargo, cuando optas por viajar lejos de tu país tienes que tener en cuenta la diferencia entre visa y pasaporte para que no tengas ningún inconveniente al disfrutar de tus días libres de compromisos laborales.

Principales diferencias

Antes que nada, no debes olvidar que el pasaporte es un documento oficial emitido, en este caso, por el gobierno de México, que verifica tu identidad y nacionalidad. Existen diferentes tipos: ordinario, diplomático y especial; todos tienen el mismo objetivo, que es poder cruzar fronteras. Ahora bien, con respecto a la visa, es un permiso que ciertas naciones otorgan a extranjeros para poder ingresar a sus territorios.

Lista de países donde puedes viajar únicamente con tu pasaporte:

América Latina y el Caribe Sudamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay. Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Caribe: Bahamas, Barbados, Dominica, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Trinidad y Tobago.

Europa

En lo que respecta a Europa, en el ranking entran al menos 25 países, donde están Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Irlanda, Reino Unido, Suiza, Grecia y Turquía. Es muy importante no olvidar que, quizás a finales de 2026, comience a funcionar el ETIAS, o Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, un sistema de autorización previa al viaje que requerirá la obtención de una autorización electrónica antes de ingresar al espacio Schengen. Por lo que será obligatorio para ciudadanos de 59 países exentos de visa para ingresar a 30 naciones europeas.

Asia

Japón Corea del Sur Israel Singapur Filipinas Emiratos Árabes Unidos (en lugares como Tailandia hay que presentar la visa o eTA).

Oceanía

Fiji Micronesia Nueva Caledonia Vanuatu (no aplica Samoa y Tonga).

África

Marruecos Sudáfrica Túnez (no aplica Kenia y Egipto).

Pasaporte mexicano

¿Cómo tramitar tu pasaporte mexicano?

En caso de que todavía no cuentes con tu pasaporte mexicano, según información de la plataforma oficial del gobierno de México, para obtenerlo debes ser ciudadano mayor a 18 años; mientras que los menores de edad solo pueden hacerlo acompañados por padres o tutores legales, y finalmente también pueden solicitarlo las personas naturalizadas mexicanas. Como en todo, hay diferentes tipos de pasaportes, empezando por los de tres años para infantes; de seis años para personas de entre 3 y 17 años o adultos que no requieren mayor vigencia. Asimismo, existe uno último exclusivo para mayores de 18 años. Si se quiere solicitar una cita, favor de hacerlo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Requisitos:

Acta de nacimiento original (legible y sin enmendaduras).

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, cédula profesional, cartilla militar, etc.).

Comprobante de cita (impreso o digital).

Pago de derechos (con recibo bancario sellado).

Pasaporte anterior (en caso de renovación).

CURP actualizado.

Requisitos si es para un menor:

Acta de nacimiento.

Identificación del menor (credencial escolar o constancia con fotografía).

Identificaciones oficiales de ambos padres o tutores.

CURP del menor.

Formato OP7 firmado por ambos padres o por quien tenga la patria potestad.

Comprobante de cita.

Pago de derechos.

