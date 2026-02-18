México declina ser miembro de la Junta de Paz para Gaza por exclusión de Palestina

Ciudad de México.- El gobierno de México informó que no participará como Estado miembro de la Junta de Paz para Gaza, creada a propuesta del presidente Donald Trump, debido a que la iniciativa no contempla la participación de Palestina, uno de los Estados directamente involucrados en el conflicto.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que la decisión se fundamenta en el marco jurídico nacional en materia de tratados, en los principios constitucionales de política exterior y en la postura histórica de México de que toda solución de conflictos debe incluir a los Estados involucrados.

México declina ser miembro de la Junta de Paz para Gaza

En la comunicación enviada a Washington, la cancillería reconoció el esfuerzo por establecer un mecanismo que busque una paz duradera en Gaza, pero explicó que la participación de México como miembro activo no sería posible al no considerarse la inclusión de Palestina.

México refrendó su posición histórica respecto a la solución de dos Estados, la cual requiere que ambas partes, Israel y Palestina, participen en cualquier iniciativa de resolución del conflicto, de acuerdo con la igualdad soberana de los estados y los principios de política exterior enunciados en el artículo 89, fracción X, de la Constitución", subrayó la SRE.

A pesar de no formar parte como miembro, México participará como observador en el proceso, siguiendo su vocación pacifista y compromiso con el diálogo multilateral. Esta participación permitirá al país acompañar los esfuerzos de paz sin asumir decisiones vinculantes, y contribuirá de manera complementaria a las acciones desarrolladas en el marco de las Naciones Unidas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó ayer en su conferencia matutina que México se sumaría únicamente en calidad de observador. Además, informó que el embajador de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, será el representante del país en la iniciativa.

Sheinbaum Pardo enfatizó que México reconoce formalmente a Palestina como Estado, por lo que cualquier esfuerzo de paz que busque la participación mexicana debe incluir a ambos Estados involucrados: Israel y Palestina. La falta de inclusión de Palestina en la Junta de Paz para Gaza fue el motivo central de la decisión mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui