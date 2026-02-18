Ginebra, Suiza.- Las negociaciones de paz entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos han concluido este miércoles 18 de febrero de 2026 después de transcurrir solo dos horas. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mencionó que fue difícil, además de acusar a Rusia de obstaculizar el progreso hacia un acuerdo.

"Como ustedes saben, las negociaciones transcurrieron durante dos días. Ayer, muy largas y en diferentes formatos, y hoy, durante dos horas. Han sido difíciles, pero sustanciales", dijo el negociador ruso, Vladimir Mendkinski, a la prensa rusa.

Se finalizan las conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos sin llegar a un acuerdo

La representación rusa abandonó el hotel donde se llevaron las reuniones, en donde el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, quien es yerno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participaron como mediadores. Según lo menciona la agencia rusa de información RIA Novosti, el negociador ruso dijo a los medios de su país que una próxima reunión se realizará pronto.

Por su parte, el presidente ucraniano Zelenski acusó desde Kiev a Rusia de dificultar las negociaciones de paz durante las reuniones en Ginebra; sin embargo, ha expresado su esperanza en que se lograría un nuevo intercambio de prisioneros y civiles recluidos. Zelenski resaltó que estas reuniones resultaron ser complicadas y sostuvo que Moscú retardaba los resultados que podrían haber hecho que las negociaciones estuvieran ya en su fase final.

"Podemos ver que se han logrado avances, pero por ahora las posiciones difieren porque las negociaciones fueron difíciles", mencionó Zelenski a los periodistas por medio de un chat en WhatsApp, al concluir las conversaciones. Rustem Umerov, quien es el negociador ucraniano, expresó por su parte haber notado avances en las negociaciones sobre este conflicto. "Es un trabajo complejo, que requiere un alineamiento entre todas las partes y tiempo suficiente. Hay avances, pero en este momento no pueden divulgarse detalles", agregó para la prensa.

Fuente: Tribuna del Yaqui