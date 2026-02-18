Tragedia: Delfín varado muere tras ser arrastrado y abierto en playa de Ecuador

Manabí, Ecuador.- Un nuevo crimen contra los animales está sacudiendo al mundo. Y es que, un delfín que apareció varado en la playa de Crucita, en la parroquia del cantón Portoviejo, provincia de Manabí, murió luego de ser manipulado por varias personas durante el feriado de Carnaval en la costa de Ecuador. El hecho, que ocurrió en uno de los destinos turísticos más concurridos de la región, generó rechazo en redes sociales, donde circularon videos del momento.

El animal fue arrastrado y abierto en la playa

De acuerdo con reportes locales de martes 17 de febrero de 2026, el cetáceo fue encontrado en la arena por ciudadanos que se encontraban en el balneario. Las imágenes difundidas en redes y medios internacionales muestran cómo varias personas lo arrastraron hasta la orilla y posteriormente lo abrieron en la zona abdominal en plena playa. En los videos se observa al delfín rodeado por turistas mientras era movido.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Para ver en VIDEO haz clic aquí

También se aprecia la presencia de un elemento de la Policía en el lugar, quien observa lo ocurrido sin intervenir. Se señaló que el animal murió después de haber sido manipulado por los ciudadanos.

Ocurrió durante el feriado de Carnaval

El polémico caso se registró durante el feriado de Carnaval, periodo en el que la playa de Crucita recibe alta afluencia de visitantes. Esta noticia, que ya dio la vuelta en redes, reavivó el debate sobre la protección de la fauna marina en Ecuador y el actuar de las autoridades ante casos de varamiento de mamíferos marinos.

Los cetáceos están protegidos por ley en Ecuador

Es importante señalar que, en Ecuador, los cetáceos están protegidos por normativa nacional y por compromisos internacionales suscritos por el Estado. La captura, caza, comercialización o manipulación no autorizada de estos animales puede constituir una infracción ambiental.

#Sonora | Ventas de pescados y mariscos podrían aumentar hasta 70% en Cuaresma en Ciudad Obregón uD83DuDC1FuD83EuDD11https://t.co/l6M8b1WBQ3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 18, 2026

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de autoridades ministeriales. Infobae declaró que buscó una consulta con el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador para hablar sobre el caso y sobre los protocolos activados ante varamientos en el perfil costero de Manabí, pero, a la fecha de publicación de esta nota, no se ha obtenido una respuesta. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui