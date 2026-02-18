Tragedia en Colorado: Choque múltiple en Interestatal 25 por tormenta de polvo deja 4 muertos

Colorado, Estados Unidos.- La mañana de este martes 17 de febrero, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de los Estados Unidos (EU), en coordinación con personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en la autopista interestatal I-25, al sur de Pueblo, Colorado, luego de que se reportara un impactante choque múltiple en medio de severas tolvaneras que redujeron la visibilidad casi a cero. El siniestro dejó un saldo preliminar de cuatro muertos y 29 lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este 17 de febrero de 2026, alrededor de las 10:00 horas, tiempo local, en los carriles con dirección sur de la I-25, a la altura del kilómetro 92, justo al sur de Pueblo Boulevard. En ese punto, condiciones climáticas adversas conocidas como brown out (una combinación de fuertes vientos y polvo suspendido) provocaron que decenas de conductores perdieran visibilidad en cuestión de segundos.

Tras recibir los reportes de emergencia, corporaciones estatales y locales activaron protocolos de respuesta rápida. Paramédicos, elementos del heroico cuerpo de Bomberos y agentes de seguridad acudieron al sitio para brindar atención médica a los heridos y coordinar el traslado a hospitales cercanos. Tras comenzar las primeras diligencias autoridades confirmaron la muerte de cuatro personas en el lugar (o poco después del incidente), mientras que 29 más fueron atendidas por diversas lesiones.

Más tarde, el Colorado State Patrol reportó que al menos 30 vehículos estuvieron involucrados en la colisión, entre ellos seis camiones de carga y múltiples automóviles particulares, lo que aumentó la gravedad del siniestro.

Como parte del operativo, la I-25 fue cerrada en ambos sentidos entre los kilómetros 93 y 94, lo que obligó a redirigir el tráfico hacia rutas alternas, incluida una vía lateral habilitada de manera provisional. Sin embargo, las autoridades advirtieron que las condiciones de viento y polvo persistían en la zona, por lo que pidieron a los automovilistas evitar el área hasta nuevo aviso.

Asimismo, se implementó una restricción especial por viento en el tramo comprendido entre Pueblo y la frontera con Nuevo México, medida que obligó a vehículos de gran altura a detener su marcha o retornar para reducir el riesgo de volcadura. Las autoridades estadounidense hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la Interestatal y manejar con precaución ya que estas condiciones seguirán.

