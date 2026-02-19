Corea del Sur.- El tribunal dictó sentencia de cadena perpetua contra el expresidente Yoon Suk-yeol, quien fue declarado culpable de abuso de poder y de planificar una insurrección en Corea del Sur, ya que en diciembre de 2024, el exmandatario declaró la Ley Marcial e intentó usar a las fuerzas armadas para ejercer control en el país. Sin embargo, su intento de golpe duró muy poco, solo seis horas, pero aun así desafió a la democracia y causó una crisis política con su partido, siendo derrotado en las elecciones siguientes.

"La Ley Marcial de emergencia, inconstitucional e ilegal de Yoon, socavó el funcionamiento de la asamblea nacional y la comisión electoral… destruyendo de hecho el orden constitucional liberal democrático", mencionaron los fiscales en el mes de enero, afirmando que la pena máxima por organizar una insurrección en Corea del Sur es la condena a muerte o cadena perpetua; el ministerio público había solicitado la primera. Durante la audiencia, se presentaron manifestaciones en apoyo al político, en una muestra de lo polarizada que está la sociedad surcoreana en torno a este caso legal, además de haber una enorme presencia policial.

El expresidente Yoon Suk-yeol es sentenciado a cadena perpetua por Corea del Sur

Sin embargo, Yoon niega rotundamente los cargos en su contra a pesar de que la Ley Marcial que declaró suspendía el parlamento, los partidos políticos y los sindicatos e imponía la censura a los medios de comunicación. En el juicio, el exfiscal argumentó que su acción tenía como objetivo dar la voz de alarma sobre la obstrucción del gobierno por parte de los partidos contrarios a su administración. Es importante mencionar que Yoon ya está cumpliendo condena por otra sentencia relacionada con la Ley Marcial.

Yoon Suk-yeol

Yoon Suk-yeol nació en Seúl en 1960; fue encargado de algunos casos importantes de corrupción en el país, como el que salpicó en 2016 a la entonces presidenta Park Geun-hye. Además, en un momento en que la sociedad surcoreana se sentía muy dividida en torno a cuestiones de género, él se volvió muy polémico al autodenominarse 'antifeminista'. Posteriormente, en 2022 desembarcó en la política y fue el candidato del conservador Partido del Poder Popular en las elecciones.

Yoon se benefició del rechazo generalizado a la gestión anterior de Mon Jae-in, del Partido Democrático, y alcanzó la presidencia tras una campaña centrada en sus promesas de combatir la corrupción, ya que los varones se sentían atraídos por sus propuestas de frenar los excesos feministas; por ende, esto fue clave para su victoria electoral. Para la Administración Pública de la Universidad Sungkyunkwan, en Seúl, Yoon era una persona con valores, ética y eficiencia; sin embargo, esas expectativas fueron defraudadas por los escándalos en los que se vio envuelto el gobernante y sus allegados.

uD83CuDDF0uD83CuDDF7El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue sentenciado cadena perpetua tras haber sido encontrado culpable de planificar una insurrección en 2024.



Las autoridades originalmente habían solicitado la pena de muerte.



Vía: @bbcmundo https://t.co/g20bMscMv9 — Animal Político (@Pajaropolitico) February 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui