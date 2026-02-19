Expríncipe Andrew, hermano del Rey Carlos III, es arrestado por caso Epstein HOY: Toda la información

Londres, Reino Unido.- El expríncipe Andrés de Inglaterra, ahora identificado como Andrew Mountbatten-Windsor, fue detenido este jueves 19 de febrero de 2026 por el presunto delito de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en el marco de las investigaciones sobre sus vínculos con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein. El arresto se realizó el mismo día en que cumple 66 años.

La detención fue confirmada por la policía de Thames Valley, que informó el arresto de "un hombre de unos sesenta años de Norfolk" bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. El comunicado señala que el detenido permanece bajo custodia y que se realizan registros en domicilios ubicados en Berkshire y Norfolk. Conforme a las directrices nacionales, la policía no reveló oficialmente el nombre, aunque se trata de Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III.

Expríncipe Andrés es arrestado en Reino Unido por caso Epstein. Foto: Internet

El operativo en Sandringham

De acuerdo con medios internacionales, la intervención se realizó en Wood Farm, residencia ubicada dentro de la finca de Sandringham, en Norfolk. Imágenes difundidas por medios británicos mostraron al menos seis vehículos policiales sin distintivos y alrededor de ocho agentes de paisano participando en la operación. Los agentes ingresaron con equipo informático y posteriormente salieron con documentación.

El subjefe de policía Oliver Wright declaró que, tras una evaluación exhaustiva, se abrió formalmente la investigación. Añadió que es fundamental proteger la integridad y objetividad del proceso debido al alto interés público.

¿Qué investiga la fiscalía contra el expríncipe Andrés?

Las indagatorias se intensificaron tras la publicación de millones de páginas de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el caso Epstein. Entre los archivos figuran correos electrónicos y comunicaciones que sugieren que el entonces representante especial del Reino Unido para Comercio Internacional, cargo que Andrés ocupó entre 2001 y 2011, habría remitido información confidencial al financiero.

Un correo fechado el 24 de diciembre de 2010 indica que el expríncipe envió un "informe confidencial" sobre oportunidades de inversión en Afganistán. Otros documentos mencionan reportes sobre viajes oficiales a China, Singapur y Vietnam. También se alude a contactos vinculados a informes del Tesoro británico y al Royal Bank of Scotland.

La figura legal que se investiga, mala conducta en un cargo público, es un delito de derecho consuetudinario en Reino Unido. Para que proceda un arresto, la policía debe contar con sospechas razonables y considerar necesaria la detención.

Acusaciones previas y nuevas revelaciones

Andrew Mountbatten-Windsor ha negado reiteradamente cualquier irregularidad. Sin embargo, su relación con Epstein ha estado bajo escrutinio durante años. La publicación más reciente de documentos reavivó la polémica.

El caso también incluye denuncias de agresión sexual formuladas en años anteriores, entre ellas las realizadas por Virginia Giuffre, quien se suicidó en 2025. Otras mujeres, a través de sus abogados, aseguraron que Epstein las envió a Reino Unido para mantener relaciones con el hijo de la reina Isabel II. Asimismo, se investiga la presunta llegada de mujeres a su residencia en Windsor.

La fiscalía también mantiene contacto con la policía de Londres por una investigación paralela que involucra a Peter Mandelson, exembajador británico en Washington.

¿Quién es Andrew Mountbatten-Windsor?

Nacido el 19 de febrero de 1960 en Londres, es el tercer hijo de la reina Isabel II y el duque de Edimburgo. En 1983 participó en la guerra de las Malvinas como piloto de helicóptero naval y fue condecorado por salvar a marineros. Alcanzó el grado de teniente comandante antes de dejar la carrera militar en 2001.

Ese mismo año fue nombrado representante especial para el Comercio Internacional. Fue presidente de la Asociación de Futbol Inglesa entre 2000 y 2006. En 1986 se casó con Sarah Ferguson en la Abadía de Westminster; la pareja tuvo dos hijas, Beatriz y Eugenia, y se divorció en 1996.

En los últimos años perdió funciones oficiales y títulos honoríficos debido al escándalo Epstein. A la fecha de publicación de esta nota, el Palacio de Buckingham no ha emitido comentarios sobre el arresto de uno de sus exintegrantes.

