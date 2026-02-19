México espera decisión de Perú sobre restablecimiento de relaciones diplomáticas, afirma Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este jueves que su gobierno esperará a que el nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, asuma el cargo para determinar si es posible restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La mandataria mexicana subrayó que la iniciativa debe partir de Perú, recordando que fue este país quien rompió los lazos diplomáticos. "Tienen que ser de ellos (los de la iniciativa), porque ellos rompieron las relaciones con México", reiteró.

Vamos a esperar. El presidente que se eligió ayer es del mismo partido de Pedro Castillo. Vamos a esperar, a ver, una vez que tome posesión, si es factible restablecer las relaciones", declaró Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

La ruptura de relaciones fue anunciada por el gobierno peruano el 3 de noviembre de 2025, tras el asilo otorgado a la exprimera ministra Betssy Chávez, investigada por el fallido intento de Golpe de Estado de 2022.

Cambio en Perú

El Congreso de Perú eligió este miércoles a José María Balcázar como presidente interino, en sustitución del derechista José Jerí, destituido después de apenas cuatro meses en el cargo. Balcázar, de 83 años, recibió el mayor número de votos en el Legislativo y ocupará el cargo hasta el 28 de julio, fecha en que se prevé la entrega del mando al ganador de las elecciones presidenciales en curso.

El nuevo mandatario pertenece al partido marxista Perú Libre, el mismo que llevó a Pedro Castillo al poder en 2021. Balcázar fue expulsado de la magistratura tras modificar una sentencia ya firme, además de generar polémica por defender los matrimonios infantiles y oponerse a un proyecto de ley que buscaba prohibir este tipo de uniones.

Fuente: Tribuna del Yaqui