Rey Carlos III rompe el silencio tras la detención de su hermano, el expríncipe Andrés: ¿Qué dijo?

Londres, Reino Unido.- La Casa Real Británica enfrenta una nueva polémica. Este jueves 19 de febrero de 2026, en plena celebración de su cumpleaños, las autoridades detuvieron al expríncipe Andrés, hermano del Rey Carlos, en medio de acusaciones vinculadas al caso del agresor sexual y violador en serie Jeffrey Epstein. Horas después, el monarca británico envió un comunicado en el que fijó postura y pidió que el proceso judicial avance sin interferencias.

¿Qué dijo el rey Carlos III sobre la detención de su hermano?

El rey Carlos III, de 77 años, expresó su "profunda preocupación" por la detención de su hermano, pero fue enfático en marcar distancia institucional. En el comunicado oficial, el monarca subrayó que ahora corresponde un "proceso completo, justo y adecuado" que debe ser llevado por las autoridades competentes.

Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto", afirmó.

Agregó que la familia real brindará "apoyo y cooperación incondicionales" mientras se desarrolla la investigación. También dejó claro que, mientras el proceso continúe, no hará más comentarios sobre el asunto.

La Casa Real Británica habló de la detención del expríncipe Carlos III. Foto: Twitter

El mensaje fue firmado como 'Carlos R.' y concluyó reiterando que él y su familia continuarán con su deber y servicio.

Detención del expríncipe Andrés en Inglaterra: Así ocurrió

El expríncipe Andrés, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, de 66 años, fue detenido este jueves 19 de febrero, día de su cumpleaños, en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra. La orden fue ejecutada por la Policía del Valle del Támesis, corporación a la que pertenece Windsor. Según el reporte oficial, el detenido permanece retenido en una comisaría, aunque no se precisó el lugar exacto.

Semanas antes del arresto, Andrew Mountbatten-Windsor había sido desalojado de la mansión Royal Lodge, residencia ubicada a las afueras de Londres, donde pagaba una renta mínima. Además, previamente le fueron retirados todos los títulos nobiliarios y honores.

#Mundo | Expríncipe Andrew, hermano del Rey Carlos III, es arrestado por caso Epstein HOY: Toda la información uD83DuDE31uD83DuDC51https://t.co/emhXaroBDh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 19, 2026

¿De qué acusan al expríncipe?

Andrés Mountbatten-Windsor es sospechoso de "mala conducta en el ejercicio de un cargo público". Las acusaciones incluyen la presunta filtración de información confidencial y vínculos con el caso del financiero y pederasta Jeffrey Epstein. También enfrenta señalamientos relacionados con denuncias de agresión sexual.

De acuerdo con información divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el expríncipe habría facilitado documentos sensibles del Gobierno británico a Epstein. Ahora, el proceso se encuentra en fase de investigación activa, por lo que de momento no existe una sentencia dictada.

Fuente: Tribuna del Yaqui