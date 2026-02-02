Cuba desmiente a Donald Trump y DESCARTA una mesa de diálogo con Estados Unidos

La Habana, Cuba.- El gobierno de Cuba afirmó que no mantiene una mesa formal de diálogo con Estados Unidos, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que existen negociaciones en curso entre ambos países.

En entrevista, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío señaló que los contactos actuales entre La Habana y Washington se limitan a intercambios habituales en temas como migración y combate al narcotráfico, en el marco de las relaciones diplomáticas bilaterales.

Si me preguntan si hoy tenemos una mesa de diálogo (con Estados Unidos), no la tenemos", dijo el funcionario, quien agregó que Cuba está dispuesta a mantener conversaciones informales para tratar diferencias entre ambos gobiernos.

Las declaraciones se realizaron después de que Trump firmara la semana pasada una orden ejecutiva que prevé la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, como parte de un nuevo endurecimiento de las sanciones vigentes contra la isla desde hace más de seis décadas.

Trump presiona por el petróleo

Inicio de conversaciones

El fin de semana, Trump afirmó que Estados Unidos ya inició conversaciones con líderes cubanos y que las restricciones al suministro de petróleo obligarían a Cuba a negociar. El domingo 1 de febrero, durante declaraciones a la prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario señaló que su gobierno busca alcanzar un acuerdo con La Habana, aunque no ofreció detalles sobre las conversaciones.

Un día antes, a bordo del Air Force One, Trump declaró que las autoridades cubanas se verían forzadas a buscar un entendimiento con Washington debido a la falta de recursos energéticos. También afirmó que solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), frenar el envío de petróleo a la isla y que dicha petición fue aceptada.

Por su parte, el gobierno cubano ha señalado que enfrenta una compleja situación económica y energética. Al ser consultado sobre cuánto tiempo podría sostenerse el país bajo las actuales condiciones, Fernández de Cossío indicó que no podía revelar las vías mediante las cuales Cuba garantiza el suministro de petróleo y aseguró que el país se prepara 'con creatividad, estoicismo y austeridad'.

Fuente: Tribuna del Yaqui