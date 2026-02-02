Sigue sin resolverse el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos tras desacuerdo legislativo

Washington D. C., Estados Unidos.- Este lunes 2 de febrero de 2026, el Congreso de Estados Unidos entró oficialmente en su tercer día de cierre parcial del gobierno, sin que exista un acuerdo definido para reanudar la financiación federal, a pesar de que el pasado domingo 1 de febrero de 2026 el republicano Mike Johnson aseguró que confiaba en que la situación se resolvería en breve.

"Vamos a lograr resolver todo esto de aquí al martes, estoy convencido", declaró el exvicepresidente de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes (2021-2023), calificando este proceso como una simple "formalidad". Es necesario destacar que el cierre parcial comenzó el sábado, cuando demócratas y republicanos intentaban negociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De hecho, el representante del poder ejecutivo mostró este mismo día un interés especial en que el Congreso aprobara un proyecto de ley de gastos, con el objetivo de avanzar finalmente en este conflicto, el cual se originó tras la polémica muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), situación que hasta la fecha mantiene inconforme a gran parte de la población.

"Espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi despacho SIN DEMORA. No puede haber ningún cambio en este momento", escribió Donald Trump en su red social Truth. No obstante, lo que pretende concretar Johnson representa un gran reto, debido a que el liderazgo del partido es reducido, y aún más porque este lunes se integró un nuevo legislador demócrata tras una elección parcial en Texas.

La raíz de la situación, que se ha tornado especialmente tensa, proviene de que un grupo de legisladores republicanos del ala ultraconservadora se niega a aprobar un proyecto que incluya modificaciones en la financiación y en las condiciones operativas del DHS. Según medios locales, entre las exigencias de los demócratas se encuentran el uso sistemático de cámaras corporales, la prohibición de cubrirse el rostro durante los operativos y la obligación de contar con una orden judicial antes de realizar la detención de una persona migrante.

