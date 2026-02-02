Trump ASEGURA que Sheinbaum obedecerá; "México dejará de enviar petróleo a Cuba", afirma

Estados Unidos.- Este lunes 2 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó polémica nuevamente. El mandatario aseguró, en todo el sentido de la palabra, que México dejará de suministrar petróleo a Cuba; esto aun cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha señalado que nunca conversó con él del tema.

"Es una nación fallida. No puede obtener dinero de Venezuela y no puede obtener dinero de ningún lado. Es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo, así que... me gustaría cuidar a la gente que está aquí y que es de Cuba", dijo el mandatario estadounidense en conferencia de prensa.

Sin embargo, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío señaló que los contactos actuales entre La Habana y Washington se limitan a intercambios habituales en temas como migración y combate al narcotráfico, no al tema del petróleo. Cabe señalar que la declaración de Donald Trump llega en un momento de creciente tensión regional, mientras su administración intensifica sanciones y anuncia aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba como parte de una presión más amplia sobre el régimen de La Habana.

#Mundo | El presidente de EU, Donald Trump, afirmó que Cuba “no recibe dinero de Venezuela” y aseguró que México dejará de enviarles petróleo; también declaró que su país está negociando directamente con líderes cubanos para llegar a un acuerdo uD83DuDD34 pic.twitter.com/83ILv7IzD0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 2, 2026

Sheinbaum niega haber hablado con Trump del tema

Ayer, 1 de febrero de 2026, desde el Puerto de Guaymas, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no existe un acuerdo con Trump para detener los envíos de petróleo y desmintió que el tema se haya tratado directamente en sus conversaciones. "Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba; es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina de alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo", dijo al negar que tocara con Trump el tema.

¿Por qué Cuba está en crisis energética?

Cuba enfrenta una severa escasez de energía debido al corte de envíos procedentes de Venezuela tras acciones de Estados Unidos y sanciones continuas, lo que ha elevado la dependencia de otros proveedores como México. México como suministrador de crudo ha sido clave en los últimos meses, y cualquier interrupción del flujo energético podría agravar aún más los problemas de servicios básicos, transporte y sector salud en la isla.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informa que México enviará ayuda humanitaria a Cuba y se hacen gestiones diplomáticas para enviar petróleo. El nivel de soberanía de un país se mide sobre no tener miedo a las amenazas y sanciones del imperio. ¡Bravo México!pic.twitter.com/y9zREKHVBN — Aníbal Garzón uD83CuDF0E (@AnibalGarzon) February 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui