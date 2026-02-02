"Un perdedor": Trump estalla contra Trevor Noah en los Grammys 2026 por referencia a Jeffrey Epstein

Washington D. C., Estados Unidos.- Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le gustó para nada lo ocurrido durante los Premios Grammy 2026. Lo que más le molestó fue un comentario realizado por el anfitrión Trevor Noah, quien, como se sabe, hizo un peculiar chiste sobre el republicano y sus supuestos vínculos con el magnate financiero y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

De hecho, el también comentarista político no solo mencionó que Nicki Minaj es la fan #1 de Trump, sino que incluso aludió al creciente interés del tambièn empresario neoyorquino por Groenlandia, tema que provocó reacciones entre los presentes cuando se anunció a Billie Eilish como ganadora de Canción del Año, quien precisamente criticó la actual política migratoria de Estados Unidos.

"Ese es un Grammy que todos los artistas quieren, casi tanto como Trump quiere Groenlandia", dijo Noah, originario de Johannesburgo, Sudáfrica, para luego agregar, manteniendo su característico sentido del humor: "Lo cual tiene sentido porque, ya que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton. ¡Les dije que es mi último año! ¿Qué van a hacer al respecto?".

La reacción de Trump

La molestia de Trump se hizo evidente la noche del domingo 1 de febrero de 2026, cuando calificó el evento anual como "prácticamente imposible de ver" y, por obvias razones, también se refirió a Trevor Noah, dejando en claro que desea emprender acciones legales en su contra. Sin embargo, su enojo continuó, ya que quiso dejar en claro que él no tuvo relación alguna con Epstein.

"Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡INCORRECTO! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la Isla de Epstein", aseveró, llamando "un completo perdedor" al presentador de 41 años y anunciando que se comunicará con sus representantes legales: "Voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador, y a demandarlo por un dineral".

