Doble homicidio en Seúl: Así fue como ChatGPT ayudó a resolver la muerte de 2 hombres

Seúl, Corea del Sur.- Los avances de la tecnología en la actualidad siguen impresionando, en especial, los relacionados con Inteligencia Artificial (IA). Ahora, el historial de búsquedas en el popular ChatGPT, aplicación de chatbot de IA generativa, fue pieza central para que autoridades de Corea del Sur reclasificaran como homicidio el caso de una mujer acusada de causar la muerte de dos hombres en Seúl.

La policía del distrito de Gangbuk, en la capital surcoreana, confirmó que las consultas realizadas por la sospechosa al chatbot evidenciaron una posible premeditación. De acuerdo con medios internacionales, los hechos se remontan a diciembre del año pasado, cuando una mujer de 21 años, identificada con el apellido Kim, fue acusada de intoxicar a tres hombres de entre 20 y 29 años en distintos moteles del distrito de Gangbuk.

Lamentablemente, dos de las víctimas murieron posteriormente: una el 28 de enero y otra el 9 de febrero. El tercer hombre sobrevivió. En un inicio, la sospechosa declaró que solo buscaba que las víctimas "durmieran tras una discusión". Sin embargo, la investigación reveló que después del primer incidente duplicó la dosis administrada a los siguientes afectados.

Según los resultados del análisis forense del teléfono móvil de la detenida, la joven consultó en repetidas ocasiones a ChatGPT sobre los efectos de mezclar fármacos sedantes con alcohol. Entre las preguntas registradas se encontraron:

¿Qué pasa si se toman pastillas para dormir con alcohol?

¿Qué cantidad es peligrosa?

¿Puede causar la muerte?

Según la información recabada, la herramienta advirtió que la combinación de sedantes y alcohol podía ser mortal. Pese a ello, la mujer continuó con sus acciones. Para las autoridades, estas consultas demostraron que existió una clara intención y planeación, lo que permitió modificar la imputación inicial.

Cambio de acusación: de lesiones a homicidio

Inicialmente, el caso se investigaba como 'muerte por lesiones'. Sin embargo, con las nuevas pruebas digitales, la policía elevó la acusación a homicidio. Las evidencias ya fueron remitidas a la fiscalía junto con un informe policial que incluye una evaluación psicológica de la sospechosa. Con ello se definirán los términos formales de la acusación.

