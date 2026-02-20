Donald Trump anuncia nuevo arancel global del 10% ante negativa sobre su política de aranceles

Washington D.C., Estados Unidos.- Durante una rueda de prensa, el presidente estadounidense Donald Trump declaró sentirse profundamente decepcionado tras la decisión de la Corte Suprema al declarar como ilegal su política de aranceles. Aseguró estar absolutamente avergonzado porque ciertos miembros de la corte, que en su mayoría es conservadora, fallaran en su contra.

Trump menciona que firmará un decreto para imponer un arancel global del 10 por ciento en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, además de iniciar otras investigaciones. El presidente sostiene que dispone de más métodos que serán aún más contundentes en materia de aranceles después de que la Corte Suprema rechazara sus gravámenes globales generalizados.

Con el lema "Estados Unidos primero", Donald Trump no reconoce ningún error al utilizar el arma de los aranceles, que la Corte Suprema recordó que está en manos del Congreso. Comunica que el error fue de los seis magistrados que votaron en contra, por motivos 'políticamente correctos'.

El día viernes 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles generalizados que el presidente estadounidense Donald Trump aplicó en virtud de una ley destinada a emergencias, suministrando una redundante derrota al presidente en un dictamen con importantes repercusiones para la economía mundial. En una sentencia de seis a tres redactada por el presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts, los magistrados confirmaron la decisión de que el uso de la Ley de 1977 excedía la autoridad del presidente.

Los jueces decretaron que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no le concederá a Trump la facultad para imponer aranceles. "Nuestra tarea es decidir únicamente si la facultad de regular la importación, tal como se le otorga al presidente de la IEEPA, incluye la facultad de imponer aranceles. No es así", escribió Roberts en el fallo, donde cita el texto de la ley que, según Donald Trump, justifica sus aranceles.

Roberts continuó, citando la sentencia de la Corte Suprema, donde escribió que el presidente debe apuntar a una autorización clara del congreso para justificar su extraordinaria afirmación del poder de imponer aranceles, añadiendo: "No puede hacerlo". Diversos grupos comerciales y demócratas celebraron el fallo, ya que muchas asociaciones empresariales expresaron su preocupación de que la decisión genere más meses de incertidumbre, mientras que la administración de Trump busca nuevos aranceles por medio de otras instancias legales.

Fuente: Tribuna del Yaqui