Donald Trump firma decreto para imponer arancel global del 10%; el T-MEC queda exento

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que establece un arancel adicional global del 10 por ciento a las importaciones que ingresan al país. La decisión fue dada a conocer desde la Casa Blanca y difundida a través de su plataforma Truth Social, donde el mandatario señaló que la medida comenzará a aplicarse en un plazo breve y tendrá una vigencia definida.

La firma del decreto ocurrió después de que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimara los aranceles que el gobierno había mantenido desde el año pasado. En ese fallo, los magistrados consideraron que el sustento legal utilizado por la administración no otorgaba al Ejecutivo la facultad para imponer impuestos generalizados a las importaciones. A pesar de ese revés, el presidente optó por avanzar con un nuevo esquema, señalando que cuenta con otras herramientas para impulsar su política comercial.

Trump defendió la medida al asegurar que busca fortalecer a la industria estadounidense y equilibrar el intercambio con otros países. Desde su perspectiva, el arancel del 10 por ciento servirá como un incentivo para la producción interna y como un mensaje claro a los socios comerciales sobre la necesidad de condiciones más equitativas. El mandatario también expresó su inconformidad con la resolución judicial y afirmó que continuará utilizando los recursos a su alcance en materia comercial.

Trump imposes global 10% tariff pic.twitter.com/7EGowkTQtT — Energy Headline News (@OilHeadlineNews) February 21, 2026

El T-MEC se salva

Uno de los puntos más importantes del nuevo decreto es que los productos provenientes de México y Canadá que se encuentran dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) quedaron exentos del gravamen. Esta exclusión fue confirmada por la propia administración estadounidense y representa un alivio para las cadenas productivas de América del Norte, que dependen en gran medida del comercio regional.

El nuevo arancel general tendrá una duración de 150 días, periodo durante el cual el gobierno evaluará su impacto económico y las reacciones de los mercados internacionales. Analistas anticipan ajustes en flujos comerciales y en precios de ciertos productos, aunque la exención para los socios del acuerdo regional reduce posibles tensiones con México y Canadá.

Trump imposes 10% tariffs on every country pic.twitter.com/fHJIFAEWMD — Lateeef Massuani (@LateeefK) February 21, 2026

Con esta firma, Trump deja en claro que su intención de mantener una postura agresiva en política comercial. La medida, con un alcance temporal definido y excepciones puntuales, abre una etapa de ajustes para empresas, gobiernos y consumidores, mientras continúa el debate interno sobre los límites y alcances de las decisiones presidenciales en materia de comercio exterior.

Fuente: Tribuna del Yaqui