Golpe a la política de Trump: Corte Suprema de EU declara ilegales aranceles globales

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos asestó un revés a la política comercial del presidente Donald Trump: Declaró como ilegales los aranceles impuestos de manera unilateral bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. En México, la primera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que primero revisará el acuerdo antes de compartir las repercusiones.

Con una votación de seis contra tres, el máximo tribunal (de mayoría conservadora) determinó que dicha ley no otorga al presidente facultades para establecer aranceles sin la aprobación del Congreso. La resolución limita directamente la autoridad del Ejecutivo en materia de comercio exterior y refuerza el papel del Poder Legislativo en la definición de la política arancelaria.

uD83DuDEA8 La presidenta Sheinbaum informó que su gobierno revisará a detalle la resolución de la Corte Suprema de EU que determinó que el mandatario Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles que afectaron el comercio mundial. — La Silla Rota (@lasillarota) February 20, 2026

¿Qué resolvió la Suprema Corte de Estados Unidos?

La sentencia establece que Donald Trump excedió sus facultades al utilizar poderes de emergencia para imponer una serie de aranceles que impactaron el comercio internacional desde que asumió la presidencia en 2025.

Como te hemos informado en TRIBUNA, durante su actual administración, Trump ha reactivado una agenda proteccionista basada en tarifas a productos extranjeros. Ahora, la Corte concluyó que ese mecanismo no puede aplicarse de forma unilateral bajo el argumento de emergencia económica. Con este fallo, se bloquea una de las herramientas centrales de su estrategia económica y diplomática.

Precedente constitucional

Analistas señalan que la decisión de este viernes 20 de febrero marca un precedente en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en materia comercial, pues el dictamen refuerza los límites constitucionales al uso de facultades extraordinarias. Asimismo, apuntan que podría restringir futuros intentos presidenciales de imponer aranceles sin aval legislativo.

#ÚltimaHora | La Corte Suprema de Estados Unidos declara ilegales los amplios aranceles globales impuestos por Donald Trump uD83DuDD34?? pic.twitter.com/WRxEwxL86p — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 20, 2026

La anulación de buena parte de esta política abre la puerta a una revisión de las medidas vigentes y a posibles ajustes en las relaciones comerciales de EU con sus principales socios, por ejemplo, con México, su principal socio comercial. En TRIBUNA te compartiremos más información al respecto.

Fuente: Tribuna del yaqui