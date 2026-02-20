Irán advierte respuesta contundente ante cualquier ataque de EU; Trump confirma que lo está considerando

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 20 de febrero de 2026, nuevamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre Irán y ahora, ante la presencia de periodistas en la Casa Blanca, comentó que está considerando la idea de un ataque militar limitado: "Supongo que puedo decir que lo estoy considerando", respondió cuando le preguntaron directamente si tenía planes.

Es necesario especificar que el republicano no profundizó en su estrategia ni en los alcances en caso de que se lleve a cabo la operación contra uno de los países con los que el vecino de México ha tenido varias confrontaciones. En lo que respecta al periodo actual de Trump, la tensión tomó fuerza a partir de que decidiera abandonar el acuerdo nuclear de 2015, lo que llevó a sanciones económicas y hasta amenazas directas.

Como recordatorio, según medios estadounidenses, uno de los episodios más recientes ocurrió en junio de 2025, cuando Trump ordenó un bombardeo contra tres instalaciones clave del programa atómico iraní: Fordo, Natanz e Isfahán. No obstante, la situación no quedó ahí, debido a que en febrero de 2026 el neoyorquino avisó sobre el envío de un segundo portaviones al Medio Oriente.

Considera ataque militar

Cabe señalar que el jueves el representante permanente de Irán en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, envió una carta al secretario general de la organización antes mencionada, António Guterres, y al Consejo de Seguridad con el propósito de que presione a Estados Unidos para que "cese de inmediato sus amenazas ilícitas del uso de la fuerza" y advirtió que, en caso de un ataque, Teherán "responderá de manera decisiva y proporcionada".

Respuesta de la ONU

Por su parte, el portavoz Stéphane Dujarric, durante una rueda de prensa, destacó que están muy preocupados y que "la vía diplomática sigue siendo la mejor herramienta", porque solo así se logra "preservar la estabilidad regional". Asimismo, puntualizó que la ONU se mantiene al pendiente de todo lo que está pasando e instó "tanto a Estados Unidos como a Irán a que sigan manteniendo el diálogo diplomático para resolver sus diferencias", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui