Liberan a Juan Pablo Guanipa, preso político de Venezuela; cuestiona amnistía de Delcy Rodríguez

Caracas, Venezuela.- La madrugada de este viernes 20 de febrero marcó un cambio en la situación legal de Juan Pablo Guanipa. El dirigente político y antiguo parlamentario comunicó a través de sus redes sociales que se encuentra en libertad total. Este acontecimiento ocurre apenas 24 horas después de que el órgano legislativo de Venezuela aprobara un decreto destinado a otorgar amnistía a ciudadanos detenidos por motivos políticos durante el extenso periodo comprendido entre 1999 y 2025.

Guanipa, quien ha mantenido una posición de colaboración constante con María Corina Machado, figura central de la oposición y galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, utilizó su cuenta en la plataforma X para verificar la noticia. Posteriormente, mediante un comunicado escrito, ofreció detalles sobre los tiempos que definieron su ausencia de la vida pública: 10 meses bajo la clandestinidad, seguidos de un lapso de casi 9 meses privado de libertad en un centro de reclusión.

A pesar de su salida de prisión, el dirigente se mostró crítico frente a la legislación recién aprobada. En sus declaraciones, rechazó considerar la normativa como una amnistía genuina. Describió el texto aprobado en el Palacio Legislativo como un documento "chucuto" o incompleto, argumentando que su redacción busca ejercer presión sobre personas inocentes y deja por fuera a numerosos compañeros que continúan recluidos. Para Guanipa, la excarcelación de los detenidos no debe interpretarse como un acto de clemencia o generosidad estatal.

Juan Pablo Guanipa @JuanPGuanipa como miles de venezolanos inocentes nunca debió estar un segundo de su vida preso, ¡Gloria a Dios! y bienvenido a la libertad junto a los que inmediatamente están siendo liberados; así como ratificamos nuestro acompañamiento a todos los presos y… pic.twitter.com/qrjijBsjy5 — María Beatriz Martínez (@MBMartinezR) February 20, 2026

Lo anterior debido a que ninguno de los afectados debió haber ingresado a prisión en primer lugar. El exlegislador abordó también el tema del reencuentro nacional. Aunque manifestó estar de acuerdo con la idea de una reconciliación entre los venezolanos, estableció como requisito indispensable que dicho proceso se fundamente en la verdad. Utilizó la metáfora de un "gigante con pies de barro" para ilustrar que cualquier intento de pacificación construido sobre mentiras o bajo coacción carece de estabilidad y está destinado a fallar al poco tiempo.

En su mensaje, extendió su agradecimiento a la ciudadanía venezolana por la constancia en la exigencia de liberaciones, así como a Estados Unidos y a los diversos actores de la comunidad internacional que acompañaron las gestiones. No obstante, advirtió que el panorama de derechos humanos en el país sigue siendo crítico. Denunció la operatividad continua de centros de tortura, la vigencia de instrumentos legales utilizados para la persecución y la permanencia en prisión de decenas de integrantes de la Fuerza Armada Nacional que expresaron su descontento.

Aspiramos una solución democrática para detener el sufrimiento que vivimos los venezolanos.



Devuelvan los partidos robados, cesen la persecución y que los exiliados puedan volver.



Así podremos lograr juntos la transición. pic.twitter.com/wObG07bRHm — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 21, 2026

Guanipa concluyó asegurando que las estrategias de intimidación no lograron el objetivo de doblegar la voluntad de la población. Hizo un llamado a mantener la concentración en la meta de recuperar la condición de nación libre, enfatizando que la lucha debe continuar hasta lograr el retorno de los exiliados y la liberación de la totalidad de los presos civiles y militares.

Fuente: Tribuna del Yaqui