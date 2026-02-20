Ichikawa, Japón.- Un pequeño mono aferrándose con fuerza a un peluche naranja le ha dado la vuelta al mundo volviéndose viral en redes sociales. Punch nació en el mes de julio de 2025 en el zoológico de Ichikawa, en el este de Japón, y desde sus primeros días se enfrentó al rechazo que marcaría su destino. Desde su nacimiento, su madre lo apartó y los cuidadores tuvieron que intervenir para poder mantenerlo con vida.

Con el paso de las semanas, el pequeño mono Punch, al intentar integrarse al grupo, fue recibido con manotazos y empujones, momentos que fueron grabados por visitantes y que se han viralizado en las redes sociales, lo que volvió al pequeño monito un fenómeno global.

Punch: La historia del mono japonés que fue abandonado por su madre y se volvió viral en redes sociales

Los cuidadores de zoológico asumieron la crianza de Punch tras el rechazo de su madre, una situación poco común pero que puede ocurrir en primates en cautiverio. Después de superar la fase crítica, el pequeño mono fue reintroducido al grupo. Sin embargo, esto no obtuvo buenos resultados, ya que los demás monos no lo aceptaban y las escenas de su rechazo han sido grabadas y publicadas en redes sociales como Instagram y TikTok. Esto convirtió un episodio interno del zoológico en una historia seguida por millones de usuarios.

Los cuidadores de Punch, después de probar con diversas toallas y mantas, el pequeño mono encontró consuelo en un peluche naranja. Desde el primer abrazo no volvió a soltarse de él. La imagen de un mono aferrado al muñeco se ha vuelto un símbolo de ternura y resistencia. Teniendo una respuesta masiva, ha sido visitado por personas que han viajado de todas partes de Japón con el objetivo de ver a Punch, junto a su inseparable compañero.

La progresión de Punch ?? pic.twitter.com/8jfjGEZtCV — ceciarmy (@ceciarmy) February 20, 2026

El alcalde de Ichikawa, Ko Tanaka, escribió por medio de su cuenta de X que Punch "se ha vuelto tan querido que muchos lo animan cuando lo ven junto a su peluche". No obstante, el caso ha causado controversia. Las organizaciones animalistas han cuestionado la exposición mediática de un episodio que, según denuncian, evidencia una carencia emocional profunda y las limitaciones del cautiverio. Pero para otros, la historia de Punch visibiliza la complejidad del comportamiento social entre los primates y la necesidad de buscar protocolos más estrictos de bienestar.

Fuente: Tribuna del Yaqui