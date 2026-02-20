Trump celebra envío de 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela a Texas, EU

Georgia, Estados Unidos.- Este jueves 19 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos (EU), el empresario republicano Donald Trump, informó que 50 millones de barriles de petróleo venezolano ya navegan rumbo a Houston, Texas, tras la reciente flexibilización de restricciones para compañías energéticas que operan en Venezuela. Esto, a casi dos meses de la intervención estadounidense en dicha nación a América Latina.

El anuncio lo realizó la noche del jueves, durante un mitin republicano en una planta industrial de Georgia, donde calificó la operación como "fantástica" para las arcas venezolanas: "Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo. Están flotando en este momento y en barcos extremadamente grandes hacia Houston”, declaró ante simpatizantes.

En esta misma intervención, el jefe de Estado estadounidense destacó la relación bilateral y afirmó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "está haciendo un gran trabajo", en referencia al nuevo esquema de cooperación energética tras la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Flexibilizan restricciones a petroleras

El anuncio se dio un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos oficializara una norma que flexibiliza las restricciones para empresas que operan en el sector energético venezolano. Las nuevas licencias autorizan a cinco grandes compañías (Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol) a realizar transacciones relacionadas con hidrocarburos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras entidades públicas.

El permiso establece condiciones estrictas: los contratos deberán regirse bajo jurisdicción estadounidense y cualquier pago a personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) deberá realizarse a través de cuentas designadas por el Tesoro.

En este contexto, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, explicó que las ventas de petróleo venezolano gestionadas por Washington podrían superar los 10 mil millones de dólares anuales. Detalló que hasta ahora se han comercializado aproximadamente mil millones de dólares en crudo venezolano y que existen acuerdos firmados para vender otros cinco mil millones en los próximos meses. Con ese ritmo, la proyección anual rebasa los 10 mil millones de dólares.

Wright señaló que este "volumen de ingresos enorme" será destinado a iniciar la reconstrucción de Venezuela, restablecer una prensa libre y promover un Gobierno representativo.

Control indefinido de Washington

El funcionario confirmó que EU mantendrá el control sobre la venta del petróleo venezolano por un periodo 'indefinido'. Esto implica que Venezuela dependerá de las decisiones de Washington para acceder a los ingresos derivados de su principal recurso de exportación.

El acuerdo energético fue consolidado tras reuniones en Caracas entre Chris Wright y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ambas partes calificaron el pacto como 'histórico'.

Según lo explicado por Wright, el crudo venezolano es adecuado para muchas refinerías estadounidenses construidas en la década de 1970, lo que facilita su procesamiento y fortalece el mercado interno. Además, aseguró que ayudará a la producción de asfalto en EU, lo que podría abaratar la construcción de carreteras.

