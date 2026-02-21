Nueva ley de amnistía: Gobierno de Venezuela anuncia que liberará a 379 presos políticos

Caracas, Venezuela.- El sistema judicial venezolano inició durante las últimas horas la aplicación de la Ley de Amnistía recientemente aprobada por los órganos legislativos. Esta medida tiene como fin otorgar libertad a un grupo numeroso de personas que permanecían bajo arresto por causas vinculadas a la política del país. El movimiento en los centros de reclusión empezó a notarse desde el anochecer del pasado viernes y se mantuvo durante gran parte de la madrugada de este sábado, marcando el comienzo de una serie de salidas que han generado atención tanto en el ámbito nacional como en el exterior.

Jorge Arreaza, quien preside la comisión encargada de vigilar el cumplimiento de esta normativa, comunicó a través de los medios del Estado que los tribunales y los despachos del Ministerio Público trabajan de manera coordinada para procesar las peticiones. En una entrevista concedida a la televisión estatal, el diputado explicó que la recepción de los documentos necesarios y la tramitación de las órdenes de libertad se están realizando ante el Tribunal Supremo de Justicia y otras instancias del sistema de justicia. Estas acciones responden a los requerimientos que los fiscales presentaron para dar cumplimiento a lo establecido en el nuevo texto legal.

Las cifras reportadas por agencias de noticias internacionales indican que el beneficio de libertad alcanza a un total de 379 ciudadanos. La distribución de estas personas muestra que la gran mayoría, unas 371, se encuentran en instalaciones situadas en la ciudad de Caracas. El resto del grupo se ubica en distintas regiones: cinco personas en el estado Barinas, dos en el estado Portuguesa y una persona en el estado Monagas. El plan trazado por los responsables de la gestión legislativa establecía que la salida de todos estos individuos debía concluir en las primeras horas del sábado, siguiendo los plazos establecidos por la ley que permite esta medida de gracia.

Familiares de los Presos Políticos del Estado Lara se Mantienen en Oración exigiendo la Libertad de Todos los presos políticos de Venezuela, esta jornada se realizó en horas de la mañana hoy sábado 21 de Febrero en la Plaza San José de Barquisimeto. pic.twitter.com/dNtNPw15Ti — Movimiento Renacer Democrático (@renacerdemoc) February 22, 2026

Por su parte, la organización Foro Penal, que se dedica a vigilar la situación de los detenidos en el territorio nacional, ha estado siguiendo de cerca el desarrollo de estos hechos. Gonzalo Himiob, directivo de esta agrupación ciudadana, confirmó que las salidas de prisión empezaron a concretarse durante las horas nocturnas. No obstante, la organización ha optado por mantener la prudencia respecto a la identidad de quienes han sido beneficiados. Por el momento, no se han divulgado listas con nombres propios ni detalles adicionales sobre el estado de cada caso, ya que la labor de confirmación en cada región se realiza con cuidado y paso a paso.

La decisión de poner en práctica esta ley ocurre en un momento de observación por parte de la comunidad internacional sobre la situación interna del país. Esta acción se perfila como una de las medidas de mayor alcance en cuanto a libertades de los últimos años. A diferencia de otros periodos, el número de personas contempladas en esta medida resalta por su volumen. El proceso actual se fundamenta en las gestiones realizadas ante los juzgados competentes que tienen la potestad de firmar las boletas de excarcelación correspondientes.

El seguimiento de estas jornadas de libertad queda bajo la mirada de agrupaciones de derechos humanos y de la prensa, quienes buscan asegurar que cada uno de los 379 presos políticos pueda volver a sus hogares sin contratiempos. Mientras tanto, la normativa de amnistía se coloca como la base legal para atender las peticiones de distintos sectores que solicitaban la salida de los centros penitenciarios de quienes estaban bajo arresto por motivos políticos. El desarrollo de este plan seguirá bajo la observación de las entidades que cuidan el debido proceso y el bienestar de los involucrados en esta medida.

Fuente: Tribuna del Yaqui