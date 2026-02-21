Trump responde al fallo de la Corte Suprema y plantea elevar aranceles globales hasta el 15%

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadunidense Donald Trump se manifestó este sábado 21 de febrero de 2026 a través de su cuenta de Truth Social, donde anunció que elevará los aranceles a las importaciones del 10 al 15 por ciento tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que ayer viernes 20 de febrero declaró ilegal su política de gravámenes aplicada bajo una ley de emergencia nacional.

"Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% (…) al nivel totalmente autorizado y legal del 15 por ciento", escribió el republicano, quien también dejó en claro que la decisión provenía de "una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense decisión sobre aranceles emitida ayer".

De hecho, hizo referencia a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, pues permite elevar aranceles hasta un 15 por ciento sobre las importaciones durante un máximo de 150 días. Lo interesante de esta medida es que puede aplicarse a pesar de la decisión del tribunal. De tal forma que medios estadounidenses reportan que expertos aseguran que nunca se aplicó a nivel general, lo cual ocasionaría un nuevo problema legal.

"Durante los próximos meses, la administración Trump determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permitidos, que continuarán nuestro extraordinario proceso de hacer a Estados Unidos grande de nuevo, más grande que nunca", afirmó el neoyorquino, dejando entrever que con esto se verán afectados los precios de importaciones y subiría el costo de producción para las empresas importadoras.

Para nadie es ajeno que constantemente Trump realiza modificaciones y, en ocasiones, hasta se retracta de sus decisiones, ocasionando que otros países paguen las consecuencias. Por lo pronto, este es el aviso más reciente y en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier otro detalle que revele el presidente de la nación vecina de México y de si nuestro país se ve implicado.

