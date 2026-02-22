Confirman participación de EU en operativo contra 'El Mencho'; apoyan con inteligencia a México

Estados Unidos.- Tras la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, señaló que Estados Unidos aportó inteligencia al gobierno de México para asistir en el operativo en Talpalpa, Jalisco.

A través de redes sociales expresó: "Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno de México para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes, un infame narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido".

Leavitt dijo que 'El Mencho' era uno de los principales objetivos de los gobiernos de México y de Estados Unidos, al ser uno de los mayores traficantes de fentanilo hacia nuestro país. "El año pasado, el presidente (Donald) Trump designó acertadamente al Cártel Jalisco Nueva Generación como una Organización Terrorista Extranjera, porque eso es exactamente lo que es. En este operativo, tres miembros adicionales del cártel fueron abatidos, tres resultaron heridos y dos fueron detenidos. El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestro país enfrenten la justicia que desde hace mucho tiempo merecen".

Además, señaló que la administración de Trump también reconoce y agradece al Ejército mexicano por su cooperación y la exitosa ejecución de este operativo.

Hasta el momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dado a conocer su posicionamiento. Hay que recordar que el Gabinete de Seguridad de México confirmó que sí hubo cooperación de Estados Unidos. "Cabe hacer mención que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país".

Mientras que en su mensaje la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no confirmó, pero tampoco negó la participación de Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui