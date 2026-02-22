EU y Canadá piden resguardarse ante narcobloqueos en México tras muerte de 'El Mencho'

Ciudad de México.- Este domingo 22 de febrero de 2026 la Embajada de Estados Unidos en México decidió pronunciarse a partir de los enfrentamientos y ataques armados que se han suscitado desde muy temprana hora en diversas entidades del país. Por lo tanto, la dependencia recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se pongan a salvo ante la violencia que impera en la República Mexicana.

¿Cuáles son los estados?

De hecho, como te informamos en TRIBUNA, los lugares donde está sucediendo todo este caos son Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. Es necesario destacar que en la entidad gobernada por Pablo Lemus Navarro se hace el llamado especialmente a todos aquellos que se están quedando en Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara y, en lo que respecta a Tamaulipas, sobre todo en Reynosa.

Entre los consejos están evitar las áreas donde hay movimiento policiaco, resguardarse en cualquier lugar seguro y uno de los más importantes es evitar trasladarse a otro sitio, ya que ahora lo fundamental es no correr un riesgo innecesario. Como extra, la Embajada de EU pidió estar al pendiente de cualquier información que surja a través de medios de comunicación y de fuentes oficiales.

Sé consciente de tus alrededores. Evita áreas cercanas a la actividad policial. Busca refugio y minimiza movimientos innecesarios. Monitorea los medios locales para actualizaciones. Sigue las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llama al 911. Evita multitudes. Mantén a familiares y amigos informados de tu ubicación y bienestar a través de teléfono, texto y redes sociales.

"Debido a las operaciones de seguridad en curso y a los bloqueos de carretera y actividades delictivas relacionadas, los ciudadanos estadounidenses en los lugares designados deben permanecer en su lugar hasta nuevo aviso", dice el comunicado que compartió en X (antes Twitter) el Departamento de Estado de Estados Unidos, Asuntos Consulares, donde también recomiendan que eviten multitudes.

Nemesio Oseguera Cervantes

¿Qué está pasando en México?

Este día comenzaron a registrarse narcobloqueos, balaceras y, en general, caos perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), porque se se confirmó que uno de los capos mexicanos más peligrosos, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue abatido en un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco. Cabe señalar que el dato fue proporcionado por la Secretaría de la Defensa.

Mexico: Due to ongoing security operations and related road blockages and criminal activity, U.S. citizens in the following locations should shelter in place until further notice: Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (including… pic.twitter.com/mYXVfMSvmT — TravelGov (@TravelGov) February 22, 2026

Canadá manda mensaje a México ante narcobloqueos

Por su parte, quienes también decidieron avisar a sus ciudadanos fue el gobierno de Canadá, con consejos semejantes a los de la nación vecina de México, pidiendo que hagan caso en todo momento a las indicaciones de las autoridades y prioricen su bienestar físico por encima de cualquier actividad: "Si se encuentra en el estado de Jalisco, manténgase en un perfil bajo y siga los consejos de las autoridades".

Canadians in #Mexico: Violence and roadblocks are occurring in #Jalisco State. A shelter-in-place order is in effect in Puerto Vallarta. If you’re in Jalisco State, keep a low profile and follow advice of local authorities. More info:https://t.co/wVdAxQDbsG pic.twitter.com/EsGgrk57Eh — Travel.gc.ca (@TravelGoC) February 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui