¿Trump, en peligro? Servicio Secreto mata a un hombre que irrumpió en residencia del mandatario, en Florida

Florida, Estados Unidos.- En medio de la tensión interna que han desatado las políticas arancelarias y migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, este domingo 22 de febrero de 2026, un hombre armado, hasta ahora no identificado, fue abatido durante la madrugada tras ingresar al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la residencia del jefe de Estado en Palm Beach, Florida.

Se detalló que este nuevo incidente ocurrió mientras el mandatario se encontraba en Washington, por lo que no sufrió un atentado directo, aunque se están investigando los motivos del ahora fallecido para irrumpir con un arma.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo. Foto: Twitter

De acuerdo con el Servicio Secreto de Estados Unidos, el hecho se registró alrededor de las 01:30 horas, la madrugada de este domingo. El reporte oficial revela el hombre atravesó en vehículo la puerta norte del complejo cuando otro automóvil salía del lugar; portaba lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible. Al ingresar al perímetro de seguridad fue confrontado por agentes del Servicio Secreto y por un ayudante del alguacil del condado de Palm Beach.

Durante el enfrentamiento, el individuo fue abatido a tiros. A la fecha de publicación de esta nota, autoridades no han revelado la identidad del sospechoso.

Donald Trump, fuera de peligro

Medios internacionales señalaron que si bien Trump suele pasar los fines de semana en su complejo de Florida, al momento del incidente se encontraba en la Casa Blanca. Asimismo, la primera dama, Melania Trump, también estaba en Washington la noche del sábado 21 de febrero de 2026. La Casa Blanca no emitió comentarios inmediatos tras el incidente ni ha confirmado si fue un atentado contra la presidencia.

¿Qué se sabe sobre el sospechoso?

Por otra parte, el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, informó que el hombre tenía poco más de 20 años y era originario de Carolina del Norte. Había sido reportado como desaparecido días antes por su familia. Los investigadores creen que salió de su estado rumbo al sur y que en el trayecto consiguió la escopeta. En su vehículo fue localizada la caja del arma. Las autoridades trabajan en la elaboración de un perfil psicológico y en determinar el motivo del intento de irrupción.

Fuente: Tribuna del Yaqui