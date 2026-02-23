Donald Trump lanza ultimátum a Irán: Asegura que habrá guerra si no pactan acuerdo nuclear

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó la plataforma Truth Social para aclarar la postura de su administración frente a las tensiones con Teherán. En su mensaje, el mandatario señaló que la capacidad militar estadounidense se encuentra lista para actuar si los esfuerzos diplomáticos no logran frenar las aspiraciones nucleares iraníes. Según sus palabras, el objetivo primordial es alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, aclaró que se no haber un entendimiento diplomático podría desencadenar consecuencias de gran magnitud para la nación persa. Esta declaración surge como respuesta directa a diversos artículos publicados por periódicos de circulación nacional, los cuales sugerían que el general Daniel Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, estaba preocupado por la seguridad de las tropas, la disponibilidad de suministros y el riesgo de un conflicto largo.

Trump catalogó esos reportes como totalmente erróneos. Aseguró que, aunque su deseo es evitar la guerra, Caine considera que una intervención armada resultaría en una victoria para las fuerzas estadounidenses. Trump hizo énfasis en que la determinación sobre el uso de la fuerza es una responsabilidad que recae únicamente en su figura. Descartó que existan propuestas sobre ataques reducidos o dudas dentro del Pentágono.

Por el contrario, destacó la lealtad y capacidad de Caine, citando su desempeño en la operación "Martillo de medianoche". En dicha misión, bombarderos B-2 neutralizaron infraestructuras vinculadas al desarrollo atómico de Irán, un hecho que Trump utilizó para ejemplificar la eficacia de su estrategia y del liderazgo del general. Las condiciones que Washington exige para evitar el conflicto son claras, detener el programa nuclear.

También limitar el rango de los misiles balísticos y cesar el apoyo a milicias en la zona. El presidente Trump recordó que su política se ha mantenido firme desde que retiró a Estados Unidos del pacto anterior en 2018. Trump concluyó que, si bien la vía diplomática es la ruta preferida, no dudará en ordenar una respuesta contundente si las conversaciones actuales no producen un acuerdo sólido que garantice la seguridad regional.

Fuente: Tribuna del Yaqui