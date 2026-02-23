Elon Musk crítica a Claudia Sheinbaum y la acusa de proteger al narcotráfico tras negarse a ayuda de EU

Ciudad de México.- El reconocido empresario millonario de origen estadounidense, Elon Musk, recientemente empleó sus redes sociales para criticar a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, después de que esta se negó a recibir ayuda de los Estados Unidos en sus operativos en contra del CJNG, en el que resultó muerto 'El Mencho' y con una ola de intensa violencia por todo el país. Por este motivo, es que la acusa de proteger al narcotráfico, afirmando que está motivada por el miedo.

Después de que se confirmara la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', en un operativo coordinado entre varios elementos de seguridad del país, comenzó una ola de violencia que atemorizó a ciudadanos de varios estados de México, pero ahora, la mañana de este lunes 23 de febrero, Sheinbaum en su comunicado aseguró que la guerra contra el narco no es opción: "Regresar a la guerra contra el narcotráfico no es una opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. La guerra con el narco está fuera de la ley, porque como ya he dicho, es permiso para matar sin ningún juicio y eso en México, muy poquito están de acuerdo".

Ante esto, afirmó que no hay bloqueos y que todo ha regresado a la normalidad en México, destacando que aunque Donald Trump ofreció desplegar tropas en apoyo, ella se negó, debido a lo anteriormente mencionado, asegurando que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país "Lo importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad de toda la población de todo México y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación".

Mexican President said using force against cartels would breach human rights:



“Returning to the war against the narco is not an option. First, because it is outside the framework of the law.” pic.twitter.com/nYtiZ8FEN5 — Open Source Intel (@Osint613) February 23, 2026

Es por este motivo que la presidenta del partido Morena en México ha dado mucho de que hablar en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, en el que declaran que estaba protegiendo al narco, o que tenía demasiado, e incluso un internauta señaló que Sheinbaum podría ser parte del cartel delictivo anteriormente mencionado y por eso es que rechazaba el apoyo estadounidense: "Ella es una planta del cártel ¿verdad?", escribió la usuaria.

Ante esto, Musk, dueño de X, mencionó que estaba seguro que lo dicho por la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, es parte de algo que le pidió el Cártel Jalisco Nueva Generación, debido a que sabe que si desobedece a sus ordenes tendrá un severo castigo: "Solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un "plan de mejora del rendimiento". Cabe mencionar que hasta el momento, Claudia no ha dado respuesta a estas declaraciones del millonario estadounidense que apoyó a Trump en su campaña a la presidencia.

She’s just saying what her cartel bosses tell her to say. Let’s just say that their punishment for disobedience is a little worse than a “performance improvement plan” … — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui