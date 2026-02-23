Estados Unidos ataca embarcación en el mar del Caribe y deja tres personas sin vida

Estados Unidos.- En un operativo que forma parte de la campaña militar llamada 'Operación Lanza del Sur', las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un ataque a una embarcación que presuntamente estaba vinculada con el narcotráfico este lunes 23 de febrero de 2026, el cual dio como resultado tres personas sin vida, así como lo informa el Comando del Sur de Estados Unidos por medio de sus redes sociales.

En el comunicado se detalla que la embarcación estaba siendo operada por organizaciones nombradas como terroristas, además de encontrarse navegando por rutas conocidas por donde se trafica droga en la región. Desde su inicio en 2025, la 'Operación Lanza del Sur' ha atacado alrededor de 40 embarcaciones en el Caribe, Centroamérica y el Pacífico oriental. Hasta el momento, los ataques han dejado un total de 150 personas fallecidas. Sin embargo, ninguna fuerza militar estadounidense ha resultado herida.

La 'Operación Lanza del Sur' también ha sido catalogada como una presión estratégica contra Venezuela, ya que es considerada como un punto clave en las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha defendido que los ataques son resultado de un conflicto armado con los cárteles y las organizaciones terroristas enlazadas con el narcotráfico.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha declarado que esas operaciones han dificultado el paso al narcotráfico, y destaca que la campaña busca detener la influencia de carteles y organizaciones terroristas en la región. No obstante, los legisladores y las organizaciones civiles han cuestionado la legalidad de los ataques, ya que no siempre se conoce la identidad de las personas que van a bordo de las embarcaciones.

Trump insiste en que está en guerra contra los narcoterroristas que operan en toda América Latina. Sin embargo, su oposición afirma que los ataques forman parte de ejecuciones extrajudiciales, ya que Estados Unidos invoca la misma legislación que le ha permitido por más de 20 años los ataques contra grupos como yihadistas en África y Asia, y Al Qaeda después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Fuente: Tribuna del Yaqui