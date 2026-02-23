Fuerte accidente de helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú deja a 15 personas sin vida

Arequipa, Perú.- Ayer domingo 22 de febrero de 2026 se estrelló en Arequipa, Perú, un helicóptero militar en el cual iban 15 personas a bordo que se habían destinado a labores de rescate en la región. Este lunes 23 de febrero de 2026, la Fuerza Aérea de Perú encontró los restos de las personas que iban a bordo.

Al mando del helicóptero iba el mayor Sergio Dannier Páucar Centurión, el alférez Luis Fernando Huertas Cárcamo y los suboficiales Kamila Chapi Anchapuri Jove y Leiner Aguirre Huamán. "La aeronave se dirigía a cumplir labores de búsqueda y rescate, así como de apoyo a la ciudadanía ante las inundaciones, desbordes y otros siniestros a Arequipa. De la misma manera, apoyaría en el entretenimiento del curso de paracaidismo de cadetes", menciona en su comunicado la Fuerza Aérea de Perú.

Los restos de la aeronave fueron localizados en el poblado de Chala Viejo, en la provincia de Caravelí, a siete kilómetros del punto donde se perdió contacto con la misión. "La aeronave estaba sobrevolando el sector a una altura no permitida. Luego se escuchó un impacto fuerte", menciona un testigo. Las condiciones en la zona montañosa, que tenían presencia de neblina densa, pudieron ocasionar la dificultad de visión del piloto.

La Fuerza Aérea de Perú expresó sus más sentidas condolencias y total solidaridad a los familiares de nuestros valerosos compañeros de armas y de los pasajeros fallecidos en el accidente. La institución agrega: "Los aviadores nunca mueren, solo vuelan más alto".

La región de Arequipa enfrenta una crisis humanitaria debido a las lluvias torrenciales que han colapsado servicios esenciales como la producción de agua potable y diversas vías que han quedado intransitables. Es la primera gran emergencia que enfrenta la administración del nuevo presidente José María Balcázar.

Fuente: Tribuna del Yaqui