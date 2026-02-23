Golpe financiero al chavismo: Suiza congela fortuna de 880mdd a Nicolás Maduro y su entorno

Berna, Suiza.- Las autoridades suizas ejecutaron una maniobra financiera para congelar un total de 687 millones de francos, equivalentes a unos 880 millones de dólares. Esta acción responde a una estrategia preventiva para asegurar que dichos recursos no sean transferidos fuera de Europa tras los acontecimientos del pasado 3 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro fue detenido y posteriormente trasladado a Estados Unidos para enfrentar la justicia.

El Consejo Federal, órgano ejecutivo de la Confederación Suiza, tomó ordenó el bloqueo el día 5 de enero. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se comunicó que el monto total corresponde a la suma de los reportes entregados por los diversos intermediarios bancarios y financieros a la Oficina de Comunicación en Materia de Lavado de Dinero. La intención de esta disposición es salvaguardar la integridad de la plaza financiera suiza, evitando que esta sea utilizada como conducto para el movimiento de capitales de origen dudoso en momentos de inestabilidad política.

La base legal que sustenta esta operación es la Ley Federal sobre el Bloqueo y la Restitución de Valores Patrimoniales de Origen Ilícito de Personas Políticamente Expuestas en el Extranjero (LIAA). Según lo estipulado por esta normativa, los activos permanecerán retenidos mientras se realizan las averiguaciones necesarias para establecer su procedencia. Si los tribunales llegan a la conclusión de que el dinero fue obtenido mediante actos de corrupción o actividades ilegales, el Estado suizo tiene la voluntad de gestionar su devolución para que beneficie a la población venezolana.

Del monto global inmovilizado, una parte importante ya se encontraba bajo la lupa de las autoridades. Aproximadamente dos tercios de la suma estaban sujetos a procesos penales que se iniciaron con anterioridad a la ordenanza de enero. El resto, una cifra cercana a los 239 millones de francos suizos, fue bloqueado como consecuencia directa de la nueva regulación implementada tras el arresto del exmandatario venezolano.

El alcance de esta medida abarca a 21 de las 37 personas físicas y jurídicas señaladas en la lista de la ordenanza sobre Venezuela. Por razones de protección de datos y procedimientos legales, no se han difundido los nombres de los titulares de las cuentas afectadas. No obstante, se ha aclarado que las restricciones se enfocan en el entorno cercano de Maduro y en figuras que perdieron influencia tras el cambio de mando en Caracas.

Es importante notar que esta acción se diferencia de las sanciones aplicadas desde 2018. Mientras que aquellas medidas imponían restricciones generales a altos cargos, el bloqueo actual se dirige a individuos que no figuraban en las listas de sanción anteriores, ampliando así el radio de acción de la política exterior suiza frente a la situación venezolana. Asimismo, el Consejo Federal puntualizó que estas disposiciones no afectan a los integrantes de la administración que actualmente lidera Delcy Rodríguez.