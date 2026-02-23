Las millonarias ganancias que obtenía el CJNG durante el liderazgo de 'El Mencho', revela EU

Ciudad de México. - Este lunes 23 de febrero de 2026 sigue siendo el tema principal del que se habla en México la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, misma que provocó la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional; sin embargo, también, a raíz del fallecimiento de este capo bastante conocido en el mundo del crimen organizado en nuestro territorio y en el de Estados Unidos, comenzaron a resurgir datos de este delincuente.

Uno de los que más llama la atención son las cifras exorbitantes que obtenían con actividades ilícitas el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero antes de entrar de lleno a estos datos hay que recordar cuando en 2014 fueron acusados por las autoridades estadounidenses, en una Corte del Distrito de Columbia, El Mencho y su cuñado, Abigael González Valencia, alias El Cuini.

Ganancias del CJNG

En aquel entonces, en un documento que fue expuesto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y retomado por Milenio, se indican no solo los delitos cometidos por los mencionados, como traficar múltiples toneladas de cocaína y metanfetamina hacia el país ahora encabezado por Donald Trump, sino también que cada una de estas actividades dejó ganancias superiores a 10 millones de dólares al año.

Nemesio Oseguera Cervantes

Por su parte, en otro archivo la dependencia federal muestra que, en conjunto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), se percataron de un esquema de fraudes con tiempos compartidos que generó grandes ganancias al cártel mexicano. El lugar donde tenían el principal punto era Puerto Vallarta; ahí solían estafar a dueños de propiedades vacacionales, en su mayoría hombres de edad avanzada estadounidenses.

Modus operandi

En la investigación añaden que el modus operandi consistía en que los miembros del cártel contactaban a sus víctimas y procedían a hacerse pasar por corredores terciarios de tiempo compartido y representantes de venta de la industria para incitarlas a alquilar o vender sus propiedades. El asunto es que después prometían ayudarles en este proceso y exigían cobros por adelantado hasta que las víctimas terminaban sin dinero.

¿Cuánto es el monto que por esta estafa se embolsó el CJNG?

El FBI reveló que, de aproximadamente 6 mil víctimas entre 2019 y 2024, se embolsaron en dicho periodo 350 millones de dólares. Asimismo, existe una alta posibilidad de que haya sido mucho mayor, porque las víctimas a veces no denuncian por vergüenza. Cabe resaltar que había casos donde los criminales volvían a contactar a los individuos como supuestos abogados que les apoyarían para recuperar su dinero.

Fuente: Tribuna del Yaqui