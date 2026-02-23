ONU en México reacciona a violencia por muerte de 'El Mencho' y envía mensaje por militares fallecidos

Ciudad de México. - Ante la ola de violencia que se está viviendo en varias zonas de México tras los acontecimientos del pasado domingo 22 de febrero de 2026, con la caída y muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, este lunes 23 de febrero de 2026 se pronunció sobre el tema la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A continuación, todos los detalles.

En un comunicado, la organización encabezada por António Guterres, secretario general, se solidarizó por las consecuencias del operativo realizado por fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, al que hemos dado seguimiento en TRIBUNA y que dejó como saldo 25 miembros de la Guardia Nacional muertos, así como varias unidades incendiadas y, en general, graves afectaciones en la entidad.

"La ONU en México expresa su solidaridad ante la compleja jornada vivida ayer y sus condolencias por la pérdida de vidas. Lamentamos el fallecimiento de agentes de las fuerzas armadas en cumplimiento de su deber", dice el inicio del escrito que compartieron en sus redes sociales, comprometiéndose con el país encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Comunicado

A lo largo de estas horas se han pronunciado diversas personalidades, entre ellas figuras políticas y del medio artístico; uno de los primeros fue, en definitiva, el representante del Poder Ejecutivo de Estados Unidos y miembro del Partido Republicano, Donald Trump. Sin embargo, durante este tiempo no había emitido su postura la ONU, que además de lo anterior dio aliento a la nación para que continúe combatiendo la delincuencia organizada.

#Mundo | La ONU en México expresó su solidaridad ante la ola de violencia registrada desde ayer en el país. También envió sus condolencias por las vidas perdidas y lamentó la muerte de elementos de las fuerzas armadas que fallecieron en cumplimiento de su deber uD83DuDDE3?uD83CuDF0E



uD83DuDCF8 @ONUMX pic.twitter.com/pv469jKDdl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 23, 2026

"Reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando al Gobierno de México en sus esfuerzos por fortalecer la seguridad y enfrentar la delincuencia organizada en apego al Estado de Derecho", aseveró. En nuestra plataforma te tendremos cualquier nueva actualización de este tema que está afectando principalmente a Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

Fuente: Tribuna del Yaqui