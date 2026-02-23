Sheinbaum aclara: No hubo fuerzas de EU en operativo contra 'El Mencho', líder máximo del CJNG

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 23 de febrero de 2026, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo descartó la participación directa de fuerzas de Estados Unidos (EU) en el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes en Palacio Nacional, la mandataria rechazó, firmemente, la presencia de Fuerzas Armadas estadounidenses en Jalisco este domingo. No obstante, aclaró que sí hubo intercambio de información con autoridades de EU, pero bajo principios de respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación: "No hay participación en la operación de fuerzas de EU, lo que hay es mucho intercambio de información".

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que toda la operación, desde su planeación, fue responsabilidad de las fuerzas federales, particularmente de la Secretaría de la Defensa Nacional. No hubo intervención estadounidense en operaciones y su colaboración se concretó a ratificar…

Sheinbaum sostuvo que la comunicación en materia de seguridad entre México y EU es permanente y se rige por acuerdos bilaterales establecidos.

Hay información que se comparte. Incluso es información que EU nos brinda a nosotros; nosotros también brindamos información a EU, y el respeto a nuestra soberanía, que siempre se ha mantenido y el día de ayer se mantuvo", dijo la mandataria.

La presidenta puntualizó que el entendimiento en seguridad con Washington se basa en cuatro principios y que la cooperación actual se centra en información e inteligencia. Agregó que la comunicación institucional se mantiene a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el Departamento de Estado, así como entre las Fuerzas Armadas mexicanas y sus contrapartes estadounidenses.

Sedena confirma fortalecimiento de la cooperación

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla Trejo, indicó que la colaboración con el Gobierno de EU se ha fortalecido durante la administración de Sheinbaum, especialmente con el Comando Norte: "La colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos ya hace mucho tiempo que se lleva a cabo. En esta administración se ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte; ha habido intercambio de información, de datos".

Es un flujo de información muy importante. Y así es como llegamos también a este caso específico", detalló.

Trevilla Trejo explicó que la ubicación inicial del objetivo fue resultado de inteligencia militar mexicana, aunque reconoció que hubo datos proporcionados por autoridades estadounidenses: "La ubicación en un primer término del área y demás fue con personal de inteligencia militar. Había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos, a quienes reconocemos su trabajo".

EU ofrecía hasta 15 millones de dólares por ‘El Mencho’

Washington acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un "reinado de terror" y de destruir "innumerables vidas" a través del tráfico de fentanilo. El Gobierno estadounidense ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su liderazgo, el CJNG expandió su presencia territorial en México y consolidó rutas de tráfico de droga hacia EU, especialmente de fentanilo, lo que lo convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados por ambos países.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'