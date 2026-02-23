SRE contacta a embajadas tras muerte de 'El Mencho' y ola de violencia en México: Esto dijo

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este lunes 23 de febrero de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó al cuerpo diplomático acreditado en México sobre el operativo federal en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El posicionamiento de la cancillería ocurre en medio de una ola de violencia que dejó 252 narcobloqueos en 20 estados de la República Mexicana; incendios de vehículos y negocios, así como la cancelación de decenas de vuelos de aerolíneas de Estados Unidos (EU) y Canadá.

La @SRE_mx informa que ha mantenido contacto con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y con todas nuestras representaciones en el exterior, con el objetivo de informar sobre el operativo que se llevó a cabo el día de ayer por fuerzas federales de seguridad.



SRE comunica postura oficial a embajadas

Mediante un comunicado oficial presentado en las redes de la dependencia, Cancillería señaló que ha mantenido contacto con diplomáticos extranjeros en México y con representaciones mexicanas en el exterior para informar sobre el operativo realizado por fuerzas federales de seguridad el domingo. Subrayó que la prioridad del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es trabajar por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de la ciudadanía, así como de todas las personas que se encuentran en territorio nacional.

La comunicación se dio luego de que diversas embajadas emitieron alertas a sus connacionales ante los hechos violentos registrados tras el abatimiento del líder criminal en Tapalpa, Jalisco.

Embajadas emiten alertas a sus ciudadanos

Diversas naciones se pronunciaron por los hechos ocurridos este domingo en México. El Gobierno del Reino Unido pidió a los británicos en México permanecer en casa y evitar viajes innecesarios ante la escalada de violencia.

Cerca de la medianoche del mismo domingo 22 de febrero, la Embajada de Estados Unidos en México actualizó su alerta de seguridad e instó a sus ciudadanos a resguardarse. También informó que vuelos nacionales e internacionales en Guadalajara y Puerto Vallarta han sido mayormente cancelados.

El Consulado General de España en Guadalajara y la Embajada de Rusia solicitaron a sus ciudadanos extremar precauciones, evitar concentraciones masivas y posponer viajes hacia zonas de conflicto, manteniendo contacto con sus oficinas consulares.

Por su parte, el Gobierno de Canadá, a través de su ministra de Exteriores, Anita Anand, expresó profunda preocupación por la rápida evolución de la violencia y pidió a sus nacionales en Puerto Vallarta y otras zonas de Jalisco mantener un bajo perfil y permanecer en sus residencias.

La Embajada de Francia solicitó confinamiento total de sus ciudadanos mientras duren las operaciones de seguridad. A estos llamados se sumaron representaciones diplomáticas de Turquía, Alemania y Guatemala.

A la fecha de publicación de esta nota, las Embajadas no han compartido más pronunciamientos sobre los hechos.

