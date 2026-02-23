Tras la muerte de 'El Mencho', Trump envía mensaje a autoridades de México: ¿Qué dijo?

Washington, Estados Unidos.- La mañana de este lunes 23 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, reaccionó mediante sus redes sociales personales a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

El mensaje del mandatario estadounidense se dio un día después de la jornada violenta que se extendió en México tras la caída del capo, con bloqueos, incendios y disturbios en distintas entidades. ¿Qué dijo sobre estos hechos?

¿Qué dijo Trump tras la muerte de 'El Mencho'?

A través de su red social Truth Social, Donald Trump pidió a México reforzar su estrategia contra el narcotráfico, pese a que ayer, domingo 22 de febrero fue abatido uno de los máximos líderes del crimen organizado a nivel internacional.

¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!", escribió el presidente estadounidense en su publicación.

Donald Trump publicó un mensaje tras la muerte de 'El Mencho'. Foto: Facebook

El mensaje se emitió 24 horas después de que se confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes durante una redada encabezada por fuerzas federales mexicanas en Jalisco, hecho que desató quema de vehículos, bloqueos carreteros, suspensión de vuelos y hasta de actividades recreativas en diferentes estados de México.

En este contexto, el presidente de EU vinculó la situación con la expansión del tráfico de drogas, en especial fentanilo, hacia territorio estadounidense. La postura del mandatario mantiene la línea que ha sostenido en su discurso sobre seguridad fronteriza y combate al crimen organizado transnacional.

EU elogia el operativo que abatió a 'El Mencho' en Jalisco

Previo al mensaje directo del presidente, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que reconoció el éxito de la operación táctica realizada en Tapalpa, Jalisco. En el documento se destacó que Nemesio Oseguera Cervantes era considerado un objetivo de máxima prioridad para México y EU, debido a su papel clave en el tráfico masivo de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Karoline Leavitt, asistente del presidente y secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó que la administración Trump elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y por la exitosa ejecución de la operación.

Cabe recordar que el año pasado, Donald Trump designó oficialmente al CJNG como Organización Terrorista Extranjera, una decisión que, según la Casa Blanca, respondía al carácter violento y destructivo del grupo criminal. Además, la administración estadounidense subrayó que no descansará hasta que los responsables de inundar su país con drogas letales enfrenten la justicia.

A la fecha de publicación de esta nota, el Gobierno de México no ha respondido al mensaje de Trump.

