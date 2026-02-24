Al menos 23 muertos y 43 desaparecidos por lluvias torrenciales en el sureste de Brasil

Juiz de Fora, Brasil.- Al menos 23 personas murieron y 43 permanecen desaparecidas tras fuertes lluvias que afectaron la noche del lunes al sureste de Brasil, según el último balance oficial. Los municipios más afectados son Juiz de Fora y Ubá, ambos en el estado de Minas Gerais, donde se registraron 16 y 7 fallecidos respectivamente.

Las lluvias torrenciales provocaron que calles se convirtieran en ríos embravecidos y desencadenaron deslizamientos de tierra, uno de los cuales arrasó 12 viviendas en el barrio Parque Burnier. Videos de vecinos mostraron edificios derrumbándose en segundos debido a daños estructurales provocados por la tormenta.

Fuertes lluvias provocan caos y muertes en el sureste de Brasil

La alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomao, decretó el estado de calamidad ante la gravedad de la situación y alertó que varios barrios permanecen aislados, con al menos 20 deslizamientos detectados. La Defensa Civil estima que 440 personas tuvieron que abandonar sus hogares y se les brinda alojamiento temporal.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró alerta máxima a la Defensa Civil nacional y envió refuerzos para los trabajos de rescate. Los bomberos, coordinados por el mayor Demetrius Goulart, trabajan en las zonas más afectadas, especialmente cerca del río Paraibuna, que se desbordó.

Según registros oficiales, este febrero ha sido el más lluvioso de la historia en Juiz de Fora, con 584 milímetros de agua acumulados. Expertos vinculan estos fenómenos con el cambio climático, que ha aumentado la frecuencia e intensidad de eventos extremos en Brasil en los últimos años.

Fuente: Tribuna del Yaqui