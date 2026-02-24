Entra en vigor arancel global del 15% impuesto por Trump: ¿Qué cambia y qué queda exento?

Washington, Estados Unidos.- Las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, avanzan en medio de polémicas. Este martes 24 de febrero de 2026, entró en vigor el nuevo arancel global del 15 por ciento impuesto por el también empresario, luego el revés que sufrió su política comercial en la Corte Suprema. Esta medida llega como una alternativa temporal, luego de que el máximo tribunal invalidara buena parte de su esquema de gravámenes.

Entra en vigor el arancel global del 15 por ciento: ¿Qué significa?

De acuerdo con información difundida este 24 de febrero, el nuevo arancel comenzó a aplicarse desde la medianoche bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Tendrá una duración aproximada de 150 días, es decir, hasta el 23 de julio, y solo podrá extenderse con la aprobación del Congreso.

Trump elevó a 15% el nuevo arancel global tras fallo judicial. Foto: Internet

Es importante recordar que el jefe de Estado estadounidense anunció la medida el pasado viernes 20 de febrero desde la Casa Blanca. En esa conferencia criticó la decisión de la Corte Suprema, que por seis votos contra tres anuló los llamados aranceles 'recíprocos' y otras disposiciones sustentadas en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, base jurídica de su estrategia comercial.

En un primer momento, el mandatario informó que la tasa sería del 10 por ciento, pero un día después la elevó a 15 por ciento como parte de lo que calificó como "poderosas alternativas" ante la resolución judicial.

¿Qué anuló la Corte Suprema?

El fallo del Supremo invalidó los aranceles "recíprocos" dirigidos a diversos socios comerciales con el argumento de reducir el déficit comercial de EU. También dejó sin efecto los gravámenes adicionales del 25 por ciento impuestos a México y Canadá para presionar por el combate al tráfico de fentanilo.

Además, anuló el incremento de hasta 50 por ciento a los aranceles contra Brasil e India, aplicados como represalia por el enjuiciamiento del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y por la compra de crudo ruso, respectivamente.

La decisión también dio marcha atrás a los aranceles ordenados a finales de enero contra países que suministraran petróleo a Cuba, en medio del bloqueo petrolero estadounidense.

El revés judicial y la reacción inmediata de Trump han generado incertidumbre entre socios comerciales, especialmente aquellos que habían negociado tarifas preferenciales durante la guerra comercial.

Qué productos quedan exentos

La nueva tarifa global del 15 por ciento no aplicará a todos los productos. La Casa Blanca detalló que están exentos artículos agrícolas como carne de res y tomates, medicamentos, minerales críticos, metales utilizados para monedas, ciertos productos energéticos y aeroespaciales, así como donaciones y equipaje relacionado.

Tampoco se verán afectados sectores que ya cuentan con gravámenes fuera del esquema invalidado por la Corte. Entre ellos se mantiene el arancel del 50 por ciento al acero, aluminio y sus derivados, así como los productos incluidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Congreso vs aranceles de Trump

De acuerdo con la ley, la vigencia del arancel global del 15 por ciento termina el 23 de julio y solo puede extenderse con autorización del Congreso. Actualmente, el Legislativo está mínimamente controlado por los republicanos y se encuentra profundamente dividido.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que su partido buscará bloquear cualquier intento de ampliar estos aranceles cuando expiren en verano. Afirmó que los gravámenes encarecerán los precios y afectarán a millones de estadounidenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui