Londres, Inglaterra.- Este pasado lunes 23 de febrero de 2025 fue detenido y, tiempo después, liberado bajo fianza el exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson. Según la Policía Metropolitana, se le acusa de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Las autoridades indicaron que un sujeto de 72 años de edad quedó en libertad a la espera de una investigación más exhaustiva.

De acuerdo con información de BBC News, el excomisario europeo de Comercio en la Comisión Barroso regresó a su residencia en Londres a las 02:00 GMT. En lo que respecta a su arresto, ocurrió en Camden, al norte de la ciudad, y de inmediato fue trasladado a una estación de policía para ser interrogado. Es necesario destacar que las autoridades comenzaron a trabajar a principios de este mes en las acusaciones contra el exfuncionario por presuntamente haber pasado información gubernamental sensible al delincuente sexual Jeffrey Epstein mientras era ministro del gobierno.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el implicado no ha hecho declaraciones sobre el asunto, aunque el medio citado asegura que el político niega por completo haber cometido un acto criminal. Por lo pronto, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier avance y de si decide romper el silencio el hombre que en el pasado ya tuvo un escándalo cuando fungía como ministro para Irlanda del Norte, donde tuvo que dimitir tras ser acusado de tráfico de influencias.

Es importante recordar que precisamente los señalamientos contra Mandelson iniciaron el mes pasado con los archivos que liberó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues incluían varios correos electrónicos entre él y Epstein. Uno de los más destacados, y que ha sido replicado por algunos portales, es de 2009, fecha en que supuestamente envió la evaluación de un asesor del entonces primer ministro Gordon Brown sobre medidas políticas, incluido un "plan de venta de activos".

De hecho, este vínculo con el pedófilo que perdió la vida en una celda lo llevó a ser despedido en septiembre de 2025 de su cargo como embajador del Reino Unido en Estados Unidos. Cabe señalar que surge otro dato que lo podría meter en todavía más problemas, pues el gobierno estadounidense compartió que a principios de marzo publicarán documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson.

