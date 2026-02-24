"Hemos eliminado a uno de los líderes más siniestros de los cárteles": Trump se atribuye muerte de 'El Mencho'

Estados Unidos.- Donald Trump ofreció esta noche de este martes 24 de febrero su discurso sobre el Estado de la Unión, en el que hizo referencia a la captura y posterior muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El presidente de Estados Unidos se atribuyó la caída del narcotraficante.

Trump dijo: "Acabamos con uno de los peores líderes del narcotráfico. Lo vieron ayer". También insistió en que amplias zonas de México están controladas por cárteles. El presidente Donald Trump reiteró que amplias zonas de México han permanecido bajo el control de organizaciones del narcotráfico y sostuvo que su estrategia se ha centrado en proteger a Estados Unidos frente a esas amenazas.

"Por años, vastas áreas de nuestro hemisferio, incluidas grandes regiones de México, han sido dominadas por cárteles de la droga violentos", afirmó ante el Congreso en el Capitolio.

Asimismo, aseguró que su gobierno trabaja para restablecer la seguridad y el liderazgo de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental, con acciones dirigidas a salvaguardar los intereses nacionales y defender al país de la violencia, el tráfico de drogas, el terrorismo y la influencia extranjera.

Mientras que sobre Nicolás Maduro, Donald Trump aseguró que su país logró una "victoria colosal" tras derrotar al régimen, afirmando que la operación abre "un nuevo y brillante comienzo" para Venezuela. El mandatario calificó el operativo como una ejecución "perfecta y quirúrgica", revelando que el criminal venezolano resultó herido durante la extracción.

Rechaza ayudar a migrantes

El presidente de Estados Unidos habló del rechazo a los migrantes. Dijo que durante los últimos 9 meses no ha permitido la entrada de ningún migrante. "El primer deber del gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los extranjeros ilegales", señaló.

Trump estacó una reducción del 56 por ciento en el flujo de fentanilo, una droga que ha generado una crisis de salud pública. En cuanto a la seguridad interna, celebró que la tasa de homicidios experimentó su mayor descenso desde que se tienen registros, alcanzando la cifra más baja en más de 125 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui