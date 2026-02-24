Obispo Emanuel Hana Shaleta en problemas: Desvío de fondos y visitas a club nocturno en Tijuana

San Diego, Estados Unidos.- Uno de los obispos más influyentes del oeste de Estados Unidos es Emanuel Hana Shaleta, quien dirige la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol de San Diego desde 2017. Sin embargo, en los últimos días se ha visto involucrado en problemas legales, ya que enfrenta una investigación ordenada por el Vaticano. A continuación, te explicamos todo lo que está ocurriendo.

De acuerdo con información del medio especializado The Pillar, los informes publicados indican que Shaleta fue responsable del desvío de varios miles de dólares de fondos parroquiales, a lo que se suman aquellos destinados a programas de ayuda para los pobres. Entre las acusaciones se encuentran malversación de fondos y conducta inapropiada, debido a que presuntamente frecuentaba un club nocturno en Tijuana.

Todo parece indicar que el lugar donde fue captado es el Hong Kong, uno de los establecimientos para adultos más populares de la ciudad fronteriza. Cabe destacar que las supuestas irregularidades cometidas por el religioso comenzaron en noviembre de 2024, siendo descubiertas inicialmente por integrantes del consejo financiero de la Catedral Caldea de San Pedro, en El Cajón, California.

Lo investigan

¿Qué destapó todo el escándalo?

Los movimientos bancarios inusuales relacionados con la renta de un salón parroquial, además de pagos mensuales por aproximadamente 33 mil 990 dólares, que estaban siendo retirados de una cuenta destinada originalmente a programas de asistencia para personas necesitadas. El informe señala que el obispo solicitaba pagos en efectivo al inquilino y compensaba los ingresos con recursos del fondo caritativo.

#Sonora | La CFE anuncia cortes de luz para este martes 24 en tres colonias de Hermosillo uD83DuDCA1https://t.co/hYb1eZQOvi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 24, 2026

Visitas a club nocturno en México

Cabe destacar que este presunto delito se habría cometido durante aproximadamente ocho meses, por lo que la cantidad desviada ronda los 427 mil dólares; sin embargo, en lo que respecta a todas las irregularidades, la cifra podría acercarse al millón de dólares. El documento indica que un investigador privado se percató de numerosas visitas a México, e incluso se le captó estacionándose cerca del establecimiento, con la posibilidad de que esto haya ocurrido más de doce veces en un mes. Las investigaciones por parte de la Santa Sede y las autoridades estadounidenses continúan, y de hecho, el mes pasado el religioso solicitó su renuncia al cargo, petición que aún no ha sido aceptada por el Vaticano.

Fuente: Tribuna del Yaqui