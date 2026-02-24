¿Por qué Sheinbaum analiza demandar a Elon Musk? Esto dijo el magnate tras la MUERTE de 'El Mencho'

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este martes 24 de febrero de 2026, desde Palacio Nacional, que analiza demandar o emprender acciones legales contra el empresario sudafricano, Elon Musk (no de los hombres más ricos del mundo), luego de que, mediante un mensaje en la red social X (de su propiedad), la acusara de proteger y "obedecer" a líderes del narcotráfico.

Las declaraciones del magnate dueño de X, Space X y otras firmas millonarias, ocurren en un contexto de tensión por la estrategia de seguridad del Gobierno Federal, tras el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', uno de los capos más buscados en el mundo y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la posible demanda contra Elon Musk?

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón Guillermo Prieto este martes 24 de febrero, la mandataria señaló que su equipo jurídico ya revisa el caso; sin embargo, dijo que para ella lo más importante es lo que opine el pueblo de México: "Pues estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el Pueblo".

Momentos después, la presidenta reiteró que aún no existe una decisión definitiva sobre si procederá o no contra Musk: "Estamos revisando, eh, todavía no [decidimos si demandar al magnate]".

Sheinbaum indicó que cualquier respuesta será dentro del marco legal y subrayó que su gobierno continuará enfocado en la estrategia de seguridad y en el bienestar social.

Las acusaciones de Elon Musk en X

Este lunes 23 de febrero de 2026, Elon Musk publicó un mensaje en X en el que acusó a la presidenta mexicana de actuar por miedo al narcotráfico (declaración similar a las que ha hecho el presidente estadounidense Donald Trump). La publicación se dio después de que Sheinbaum rechazara retomar una estrategia de "guerra contra el narco".

En su mensaje en inglés, el empresario escribió que la mandataria "solo dice lo que sus jefes del cártel le ordenan decir"y sugirió que el castigo por desobedecer sería peor que un "plan de mejora de rendimiento". El comentario generó miles de interacciones en la red social. Las declaraciones del empresario escalaron la polémica y colocaron el tema en la agenda pública nacional e internacional. Sin embargo, Sheinbaum aún no ha confirmado si procederá contra el empresario.

