Bill Gates se defiende por vínculos con Jeffrey Epstein y Larry Summers deja Harvard tras revelaciones

Washington, Estados Unidos.- Este miércoles 25 de febrero de 2026, dos figuras estadounidenses bastante conocidas en el mundo de los negocios y la política se pronunciaron sobre el polémico caso que destapó el Departamento de Justicia de Estados Unidos al publicar millones de nuevos archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual y traficante de personas Jeffrey Epstein.

Para empezar, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, renunció a su cargo en la Universidad de Harvard por sus vínculos con Epstein. La dimisión fue aceptada por el decano de la Escuela Kennedy de Harvard, Jeremy Weinstein. "El decano de la Escuela Kennedy de Harvard, Jeremy Weinstein, aceptó la renuncia del profesor Lawrence H. Summers a su cargo como codirector del Centro de Negocios y Gobierno Mossavar-Rahmani", dice un fragmento del comunicado.

En el mismo escrito aclaran que Summers se retirará de sus cargos académicos y de la facultad en Harvard al final de este año académico. Es necesario recordar que, precisamente en noviembre de 2025, comentó que renunciaría a la junta directiva de OpenAI después de que se hicieran públicos correos electrónicos que lo vinculaban con el sujeto que perdió la vida en su celda el 10 de agosto de 2019, según determinó la forense de Nueva York, Barbara Sampson.

Bill Gates habla sobre su implicación en el caso Jeffrey Epstein

Por su parte, este martes 24 de febrero de 2026, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, en una asamblea general de empleados de la Fundación Gates admitió que cometió un error al relacionarse con Epstein, pues contó que en efecto engañó a su esposa con dos mujeres rusas; sin embargo, dejó en claro que no tiene nada que ver con los crímenes financieros y de tipo sexual que se le comprobaron al fallecido magnate.

¿Qué dice de Bill Gates lo que publicaron las autoridades?

Según un borrador de correo publicado por el Departamento de Justicia, el filántropo tuvo relaciones extramatrimoniales; no obstante, el documento señala que Epstein supuestamente lo ayudó a conseguir drogas para lidiar con las consecuencias de haber tenido relaciones con mujeres rusas, además de facilitar sus citas ilícitas con mujeres casadas. Asimismo, de acuerdo con lo que confesó, asumió "responsabilidad de sus acciones".

Fuente: Tribuna del Yaqui