El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renuncia a su puesto ante el parlamento

Venezuela.- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, han presentado su renuncia este miércoles 25 de febrero de 2026 ante la Asamblea Nacional Bolivariana en medio del proceso administrativo para conceder un indulto a los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad.

De acuerdo con lo estipulado en las leyes locales, el parlamento deberá formar un comité de postulaciones para recibir las postulaciones a aspirantes al cargo para seleccionar al candidato final; para poder entrar en funciones, tendrá que recibir el visto bueno de la mayoría de los legisladores.

"Debo señalar que, en el caso de la Fiscalía General de la República, lo que establece el procedimiento tradicional, típico o expedito es que ostenta el cargo como vicefiscal general de la República, asume de manera temporal el cargo hasta tanto ser de todo el procedimiento constitucional establecido. Resulta que no hay un vicefiscal", comunicó el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez.

????#Urgente. Renuncia el mafioso fiscal general de #Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo.



Tarek fue parte de una maquinaria de terror que envió decenas de inocentes a prisión.



Hoy se acaba su reinado del horror.

February 25, 2026

El presidente del Legislativo expresa que se seguirá un proceso similar para elegir al defensor del pueblo, ya que el titular del puesto, Alfredo Ruiz, también entregó esta jornada su misiva de renuncia del cargo al cual fue designado en el año de 2017 y reelegido en 2024. Por su parte, los parlamentos ya decidieron a Larry Davoe como encargado de la Fiscalía General, quien viene de ejercer como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui