Elon Musk se burla de Claudia Sheinbaum por analizar demandarlo por su postura a muerte de 'El Mencho'

Nueva York, Estados Unidos.- El reconocido magnate de origen sudafricano, Elon Musk, recientemente empleó la red social de la que es dueño para burlarse de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, después de que esta en La Mañanera, confesara que estaba analizando el demandarlo, después de que compartiera un mensaje polémico de su postura a muerte de 'El Mencho' y como se está manejando la situación en el país.

Mientras que la presidenta del país transmitía La Mañanera el pasado martes 24 de febrero del 2026, confesó que después de ver el mensaje de Musk en X, antes conocido como Twitter, sobre el operativo en el que resultó muerto el Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', ella junto a sus abogados están analizando si es que va a emprender acciones legales en contra del empresario, por lo que su equipo jurídico analiza el caso.

Pero, la líder de Morena destacó que ella también está esperando una respuesta del pueblo, pues no quiere actuar sin considerar sus opiniones: "Pues estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el Pueblo". De la misma manera, volvió a recalcar que sigues sin tomar una decisión definitiva sobre si procederá o no contra Musk: "Estamos revisando, eh, todavía no (decidimos si demandar al magnate)".

La sucesora de Andrés Manuel López Obrador declaró que ella está buscando hacer todo dentro del cuadro legal, pero que se enfocará principalmente en la estrategia para la seguridad y el bienestar social del país. Ahora, este miércoles 25 de febrero del 2026, un usuaria compartió el video de Claudia al hablar de esto con el mensaje: "Ella está tomando más medidas contra Musk que contra los cárteles", a lo cual el empresario y dueño de X, lo retuiteó con el mensaje: "Ella está 'violando mis derechos humanos'", junto a un emoji de risa, burlándose de sus propias palabras.

¿Cómo nació el pleito entre Claudia Sheinbaum y Elon Musk?

La polémica entre el empresario y la presidenta nació luego de que Musk afirmara que Sheinbaum: "Solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un "plan de mejora del rendimiento", a causa de que tras la detención del líder de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), afirmara que no van a declarar la guerra al narco porque viola sus derechos humanos y sería ir contra las leyes: "Regresar a la guerra contra el narcotráfico no es una opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley".

