Gobierno de México envía el segundo cargamento con mil 200 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

Ciudad de México.- Debido a que Cuba está pasando por una fuerte crisis económica al ser sometida a fuertes presiones por Estados Unidos, el Gobierno de México envió este martes 24 de febrero de 2026 dos buques de la Armada Mexicana que contenían mil 200 toneladas de alimento para ayuda humanitaria para la isla. México envió esta nueva embarcación en la espera de que se llegue a un acuerdo con Estados Unidos en el cual se le permita continuar con la entrega de petróleo.

Los buques 'Papaloapan' y 'Huasteco' salieron del puerto de Veracruz, en el Golfo de México. Las naves trasladan principalmente leche y frijoles, además de 23 toneladas de alimentos diversos, donados por civiles mexicanos en el marco de una campaña de apoyo a Cuba. "Con un total de mil 193 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba", informó la Cancillería por medio de un comunicado.

Cuba enfrenta una profunda crisis por la suspensión de abastecimientos de petróleo crudo desde Venezuela, después de la caída del mandatario Nicolás Maduro durante una operación de fuerzas estadounidenses el día 3 de enero de 2026. Los cubanos están enfrentando diariamente apagones, un sistema de transporte semiparalizado y la continua alza de precios.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha tratado de mediar en el conflicto de Estados Unidos y Cuba; incluso ha propuesto a México como un enlace mediador en la reconciliación. "Hemos planteado que México pone todo de su parte para generar diálogo pacífico, y además ningún país tiene la sanción para recibir petróleos y derivados para su funcionamiento cotidiano", mencionó Sheinbaum.

